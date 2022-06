Do kraja mjeseca uplatiti prvu ratu za porez na nepokretnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada donijela je rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za ovu godinu.

“Rješenja su dostavljena Pošti Crne Gore, koja će ih narednih dana uručiti poreskim obveznicima”, saopšeno je iz PG Biroa.

Godišnji porez na nepokretnosti se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, odnosno deset dana od dana dostavljanja rješenja, a druga 31. oktobra.

“Pozivamo poreske obveznike da blagovremeno izmire svoje obaveze kako bi izbjegli postupke prinudne naplate poreske obaveze i plaćanja kamata za neblagovremeno plaćanje i troškova postupka”, navodi se u saopštenju.

Iz PG Biroa su podsjetili da je uspostavljena aplikacija eTAX portal koja daje mogućnost uvida u rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti.

Pristup portalu imaju svi obveznici koji su upisani u bazu podataka, a isti se vrši preko portala www.laris.me.

“Dolaskom na portal, u dobijenu formu unosi se jedinstveni matični broj ili PIB i vrši izbor opštine u kojoj se nalazi nepokretnosti, nakon čega se može izvršiti uvid u sva donijeta rješenja o porezu na nepokretnosti poreskog obveznika”, zaključuje se u saopštenju.

