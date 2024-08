Do kraja mjeseca prijave za podršku ženskom preduzetništvu

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Opština Danilovgrad pozvala je preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa da se do 30. avgusta prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

Opština Danilovgrad je opredijelila 15 hiljada EUR za podršku ženskom preduzetništvu u ovoj godini.

Sredstva za podsticanje osnivanja i razvoja poslovanja dodjeljuju se preduzećima odnosno preduzetnicama sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Danilovgrad, koje će se i realizovati na teritoriji tog grada.

Jedno preduzeće odnosno preduzetnica mogu konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržano samo jedno.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 30 odsto od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na pisarnici Opstine Danilovgrad, ili sa veb sajta www.danilovgrad.me.

