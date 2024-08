Dinamika formiranja naftnih rezervi zavisiće od cijena u narednom periodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dinamika formiranja naftnih rezervi umnogome će zavisiti od cijene goriva u narednom periodu, saopštio je ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović.

“Planiranom dinamikom, u odnosu na tržišne cijene, mi ćemo uspjeti da formiramo krajnju količinu naftnih rezervi od 100 hiljada tona za nekih četiri, pet godina”, kazao je Šahmanović gostujući u Dobro jutro Crna Goro na TVCG.

On je istakao da je pred ovom Vladom jedan važan zadatak, velika prilika da Crnu Goru konačno uvede u Evropsku uniju (EU), prenosi portal RTCG.

“Što se mene tiče i resora kojim upravljam, stavićemo fokus na ispunjavanje obaveza koje prevazilaze iz procesa evropskih integracija. Fokusiraćemo se na završetak priče oko formiranja naftnih rezervi, zatim oko regulatornog okvira, usvajanju zakona o sigurnosti snadbijevanja naftnih derivata i ažuriranju akcionog plana o formiranju rezervi”, doda je Šahmanović.

Upitan kada će se ući u proces formiranja naftnih rezervi, Šahmanović je istakao da je zakon već upućen Skupštini po hitnom postupku na usvajanje.

“Nakon toga ćemo ažuririati akcioni plan, i onda ćemo pristupiti formiranju naftnih rezervi tako što će se uvesti posebna taksa koja će iznositi otprilike oko tri centa po litru goriva”, objasnio je Šahmanović.

On je kazao da će naftne rezerve napraviti neku zaštitu u slučaju da se dese neki eksterni poremećaji na međunarodnom, regionalnom ili internom trržištu, i u tom slučaju građani i privreda će moći da funkcionišu nekih tri mjeseca nesmetano.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS