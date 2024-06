Demokrate traže da se na dnevni red uvrste i dopune Zakona o putevima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički Klub Demokrata predložio je da se dnevni red sjednice Skupštine koja počinje sjutra dopuni predlogom dopuna Zakona o putevima, kojima je predviđen besplatan prolazak kroz tunel Sozina imati svi oni koji imaju prebivalište sjeverno od naplatne rampe.

Demokrate su podsjetile da to rješenje, koje je sačinio poslanički Klub te stranke, predviđa da besplatan prolazak kroz Sozinu imaju i oni koji imaju i stanovnici Bara koji imaju zaposlenje ili nekretninu na teritoriji koja gravitira sjeverno od naplatne rampe, pa sve do teritorijalnih granica opštine Bar sa Budvom, Podgoricom, Cetinjem i Ulcinjom.

Oni su poručili da su uvjereni da su predložene dopune Zakona o putevima ključne za unapređenje životnih uslova građana koji su skoro dvije decenije bili pogođeni nepravednim nametima.

“Ovim zakonskim rješenjem želimo omogućiti pravedniji i ravnopravniji tretman svih građana, posebno onih koji žive ili rade u oblastima na sjeveru od naplatne rampe koja razdvaja teritoriju opštine Bar”, navodi se u saopštenju Kluba poslanika Demokrata.

Kako su naveli, cilj tog zakonskog rješenja je eliminacija ekonomskih barijera koje otežavaju svakodnevni život stanovnicima područja od Crmnice do Ostrosa.

“Naš predlog zakona osigurava da ljudi koji su već suočeni sa brojnim izazovima, uključujući infrastrukturne, dobiju adekvatnu podršku”, kaže se u saopštenju.

Iz Kluba poslanika Demokrata su kazali da je njihovo zalaganje za taj predlog zakona vođeno principom jednakosti i pravičnosti.

“Smatramo da svaki građanin opštine Bar na čijoj teritoriji se nalazi naplatna rampa zaslužuje jednak pristup osnovnim potrebama, bez obzira na to gdje živi ili radi”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da oslobađanje plaćanja naknade za tunel za stanovnike sjeverno od naplatne rampe, kao i za stanovnike Bara koji rade ili imaju nekretninu na tom području, predstavlja značajan korak ka ukidanju diskriminatornih praksi.

“Poslanički Klub Demokrata poziva sve poslanike, političke subjekte i građane da podrže ovaj predlog zakona i tako zajedno doprinesemo izgradnji pravednijeg društva. Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo ispraviti nepravde i unaprijediti kvalitet života svih građana”, poručuje se u saopštenju.

