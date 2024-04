Đeljošaj: Želimo snažan infrastrukturni zamajac i bolju povezanost sa susjedima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora želi snažan infrastrukturni zamajac i bolju povezanost sa susjedima i partnerima, poručio je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj na sastanku sa ministrom rada i ekonomije Austrije, Martinom Koherom.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja saopštili su da je na sastanku bilo riječi o daljem unapređenju saradnje dvije države u oblasti ekonomije i ocijenjeno da frekventni kontakti na najvišem političkom nivou predstavljaju odličnu polaznu osnovu za unapređenje saradnje u svim oblastima.

Kako su naveli, Đeljošaj je predstavio plan razvoja saobraćajne infrastrukture do 2030. godine i istakao značaj gradnje autoputa, koja će Crnu Goru još snažnije povezati za Austrijom i Evropom.

“Previše vremena je izgubljeno. Nema više čekanja. Želimo snažan infrastrukturni zamajac i bolju povezanost sa našim susjedima i partnerima”, poručio je Đeljošaj.

On je, kako je saopšteno, Kohera upoznao i sa mogućnostima investicija i potencijalima koje Crna Gora ima u oblastima energetike i turizma, u kojima je, kako je istakao, i snažan razvojni potencijal.

Na sastanku je ocijenjeno da posjeta Kohera predstavlja podsticaj daljem razvoju ekonomske saradnje, posebno u dijelu rasta stranih direktnih investicija, turizma, aviodostupnosti, putne infstrastrukture.

Sagovornici su se saglasili da današnja posjeta predstavlja snažan podsticaj i podršku Crnoj Gori na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

Koher je kazao da želi da vidi Crnu Goru kao 28. članicu EU.

Iz Ministarstva su rekli da je na sastanku Đeljošaj inicirao potpisivanje novog Sporazuma o uzajamnom podsticanju i zaštiti investicija, kao i memoranduma o saradnji u oblasti ekonomije, s obzirom na to da je postojeći potpisan još 2001. godine, što je Koher podržao.

„Tim povodom najavljen je nastavak intenzivnog dijaloga u narednom periodu“, navodi se u saopštenju.

