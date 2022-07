Đeljošaj: Poništićemo sve odluke SO Titograd

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Tuzi, kako je najavio njen predsjednik Nik Đeljošaj, priprema da lokalnoj Skupštini proslijedi odluku o poništenju odluka Skupštine Opštine Titograd, kojima je Plantažama data na korišćenje njihova đedovina, koju ta kompanija nezakonito pokušava da prenese u svoje vlasništvo.

“Naime, kao pravni sukcesori imovine Glavnog grada na našoj teritoriji, nakon odluke ćemo svu imovinu uknjižiti na Opštinu Tuzi, i iskoristićemo sva pravna sredstva kako bi otetu imovinu vratili. Na taj način ćemo spriječiti zloupotrebe menadžmenta preduzeća Plantaže, koja tako nanosi štetu ne samo našoj opštini, već i cijeloj državi Crnoj Gori. Umjesto toga ta imovina biće na raspolaganju državi i služiće razvoju naše opštine”, naveo je Đeljošaj.

On je rekao da je u pravnom sistemu, sve do kraja Drugog svjetskog rata, postojao oblik kolektivne svojine bratstava i plemena to jest institut kolektivne zemljišne svojine takozvani komun. Na osnovu Zakona o proglašenju imovine plemenskih, seoskih i bratstveničkih zajednica u Narodnoj republici Crnoj Gori ovi komuni su, 1949. godine, proglašeni za opštenarodnu imovinu, dakle nacionalizovani su.

“Osnovna odlika ovakvog oblika svojine, komuna, jeste njihovo kolektivno iskorišćavanje, gdje su korisnici bile “kuće” odnosno porodične zajednice. Revolucionarnim zakonima su ova zemljišta oduzimana od vlasnika i pravo svojine je upisivano na državu ili jedinicu lokalne samouprave”, rekao je Đeljošaj.

On je podsjetio da su katastarske parcele koje pripadaju KO Tuzi, Vranj i Vuksanlekići (Vuksanlekaj), a u posjedu su Plantaža, u stvari pripadale građanima Opštine Tuzi, koji su ih vjekovima iskorišćavali kao komun, zajedničku bratstveničku i plemensku svojinu.

“Ova oduzeta imovina kao kompleks Tuško polje i RO Vinoprodukt Ćemovsko polje odlukama i rješenjima SO Titograd – Odjeljenje za privredu, finansije i katastar, zaključkom Skupštine opštine Titograd od 1979. godine, rješenjem Sekretarijata za finansije od 1979. godine, dato na trajno korišćenje pravnom prethodniku Plantaža, preduzeću Agrokombinatu 13. jul, u obimu i granicama kako je precizirano u rješenjima i odlukama Skupštine Opštine Titograd i njenih organa”, precizirao je Đeljošaj.

On je naveo da je zemljište dato bez ikakve naknade, saglasno tada važećim komunističkim zakonima, a radi obavljanja poljoprivrednih i drugih radova od opšteg interesa.

“Sve ove odluke ćemo poništiti. Nepokretnosti ćemo vratiti opštini, kako bi i opština imala direktne koristi od njih, i na taj način jednom zauvijek okončati praksu nezakonitog bogaćenja određenih struktura”, zaključio je Đeljošaj.

