Delegacija Vlade sjutra u Ulcinju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Vlade, na čelu sa premijerom Dritanom Abazovićem, posjetiće sjutra Opštinu Ulcinj.

Kako je saopšteno iz Vlade, sa Abazovićem u Ulcinju će biti potpredsjednik Vlade i ministrar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

U posjeti Ulcinju biće i ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka i ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević.

“Delegacija Vlade sastaće se sa predsjednikom Opštine Ulcinj Omerom Bajraktarijem i njegovim saradnicima, a u fokusu interesovanja biće brojni razvojni projekti koji se tiču najjužnije crnogorske opštine”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, planirano je da Abazović, Bajraktari i Šćekić, zajedno sa direktorom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vukom Nikovićem posjete Dom zdravlja, Hitnu pomoć i Porodilište u Ulcinju.

Zajedno sa predsjednikom UO JP Morsko Dobro, Blažom Rađenovićem i Bajraktarijem, Abazović i ministri posjetiće Veliku skelu, pristanište u Starom gradu čije se uređenje planira u narednom periodu.

“Abazović, ministri i rukovodstvo Opštine obići će lokaciju nekadašnjeg hotela Galeb, gdje je planirana izgradnja novog hotela sa pet zvjezdica, kao i hotel Jadran i hotel Mediteran, koji se nalaze u neposrednoj blizini”, rekli su iz Vlade.

Abazović, ministri i predsjednik Opštine, zajedno sa direktorom Fonda za zaštitu životne sredine Draškom Boljevićem i direktorom Agencije za zaštitu životne sredine Milanom Gazdićem, posjetiće Port Milenu.

Delegacija Vlade i Opštine Ulcinj obići će Veliku plažu sa potencijalim investitorima, kao i lokaciju budućeg stadiona, za koji je Opština Ulcinj raspisala međunarodni konkurs za izradu idejno arhitektonskog rješenja za gradski stadion u tom gradu.

