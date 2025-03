Deficit Fonda PIO za dva mjeseca 80 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Deficit Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) u prva dva mjeseca ove godine iznosio je 80,34 miliona eura i veći je čak 75 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz Fonda PIO su za Dan kazali da deficit računaju kao razliku između namjenskih prihoda od doprinosa i ukupno potrebnih sredstava za finansiranje svih rashoda Fonda.

“Deficit za isti period prošle godine iznosio je 45,71 milion EUR i u strukturi je učestvovao sa 41,55 odsto, dok deficit u ovoj godini, za prva dva mjeseca, u strukturi finansiranja učestvuje sa 62,76 odsto” precizirali su iz Fonda PIO, na čijem čelu je Vladimir Drobnjak.

U ovoj godini se primjenjuju reforme, poznatije kao program Evropa sad 2, prema kojima su doprinosi na zarade smanjeni za 10,5 odsto. Program je počeo da se primjenjuje od 1. oktobra.

“Prihodi od doprinosa u januaru i februaru iznose 48,6 miliona EUR i manji su oko 25 odsto od prihoda od doprinosa ostvarenih u prošloj godini, koji su iznosili 65,2 miliona EUR. Deficit Fonda nominalno iznosi 80,34 miliona EUR, što je 75 odsto veći iznos od deficita u prošloj godini, koji je iznosio 45,7 miliona EUR”, precizirali su iz Fonda PIO.

U prva dva mjeseca, ukupni rashodi Fonda iznose 128,95 miliona EUR, od čega su rashodi za penzije 128,54 miliona, ili 99,68 odsto.

“Iznos isplaćenih sredstava za penzije veći je 16,4 odsto od isplaćenih sredstava za penzije u periodu januar–februar prošle godine”, naveli su iz Fonda.

Oni su istakli da se prihodi i rashodi u januaru i februaru u skladu sa planiranim za ovu godinu.

“Sredstva za isplatu prava kreću se u okviru predviđenog plana potrošnje u ovoj godini”, dodali su iz Fonda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS