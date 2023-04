Danilovgrad ima preduslove da se ekonomski ubrzano razvija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Danilovgrad ima objektivne preduslove da ima održivo i samostalno finansiranje, kao i da se ekonomski ubrzano razvija, uzimajući u obzir potencijal tog grada, ocijenio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je na prvom radnom sastanku sa predsjednikom Opštine Danilovgrad, Aleksandrom Grgurovićem i predsjednikom Skupštine Opštine tog grada, Velimirom Đokovićem razgovarao o razvojnim potencijalima te lokalne zajednice.

“Uzimajući u obzir potencijal opštine, naročito u dijelu industrijske zone i poljoprivrednih resursa, uz pretpostavku odgovornog i racionalnog upravljanja, efikasnog vođenja javnih preduzeća, identifikaciju nelegalnih objekata i poboljšanje naplate prihoda u dijelu poreza na nepokretnost, Danilovgrad ima objektivne preduslove da ima održivo i samostalno finansiranje, kao i da se ekonomski ubrzano razvija“, rekao je Damjanović.

Grgurović je informisao Damjanovića o razvojnim planovima, naročito u dijelu kapitalnih projekata, gdje su kao prioriteti istaknuta dva saobraćajna projekta, od kojih se jedan odnosi na izgradnju kružne saobraćajnice kod osnovne škole, a drugi na rehabilitaciju lokalnih puteva.

Grgurović je naveo da lokalna samouprava racionalno vodi finansijsku politiku, da redovno izvršava sve tekuće obaveze, istovremeno se suočavajući sa brojnim izazovima, naročito u dijelu naslijeđenih problema koji se prevashodno odnose na otplatu starih dugova i poteškoće sa kojima se suočavaju pojedina lokalna javna preduzeća u izmirivanju tekućih obaveza.

Đoković je predočio ministru zainteresovanost domaćih i stranih investitora za ulaganje u ovu opštinu, gdje je kao posebno važna istaknuta inicijativa za postavljanje solarnih panela na teritoriji ovog grada.

Damjanović je kazao da je svaka investicija koja dolazi od kredibilnih partnera dobrodošla i da lokalne zajednice mogu očekivati podršku, ali i partnerstvo Vlade, kada se prepozna ekonomska opravdanost i zajednički interes.

Na sastanku je ocijenjeno da će se o danas otvorenim, ali i drugim pitanjima od značaja razgovarati u daljem redovnom dijalogu na nivou lokalne zajednice i Vlade, što će, kao je naglašeno biti praksa i sa drugim lokalnim samoupravama, te je u tom kontekstu najavljen i zajedničkih sastanak svih čelnika lokalnih samouprava i tima Ministarstva finansija.

