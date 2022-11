Dani otvorenih vrata za pilote

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avio-kompanija Wizz Air pozvala je direct entry kapetane sa ICAO/EASA licencom na Dane otvorenih vrata koji će se održati sjutra u Podgorici u hotelu CUE.

Wizz Air, najodrživija avio-kompanija sa najvećom stopom rasta u Evropi, je u prvih osam mjeseci ove godine zaposlila preko 600 pilota i predvodi oporavak vazduhoplovnog sektora.

„Avio-kompanija trenutno prima nove zaposlene u cijeloj mreži i pruža mogućnost za karijeru onima koji su izabrali svoje radno mjesto među oblacima“, navodi se u saopšenju.

Wizz Air trenutno aktivno zapošljava kapetane sa ICAO licencom koji žele da se pridruže kompaniji Wizz Air Mađarska i prođu kroz proces potvrde/konverzije licence.

Pored brojnih prednosti koje kompanija nudi, piloti mogu da odaberu fiksni raspored, kao što je najavljeno početkom septembra.

„Wizz je ponosan na svoju snažnu kulturu različitosti i kolege više od 60 nacionalnosti i neumorno zapošljava nove kolege iz cijele Evrope i šire u ovoj i narednim godinama“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS