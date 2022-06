Danas blokada saobraćajnice prema aerodromu Podgorica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši zaposleni Montenegro Airlinesa (MA) danas će od 13 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta blokirati saobraćajnicu prema aerodromu Podgorica.

Oni su objasnili da je cilj okupljanja podsjećanje na zahtjeve u vezi sa povezivanjem radnog staža i isplatom neizmirenih zarada i otpremnina.

Predstavnici Aerodroma Crne Gore pozvali su putnike koji imaju let iz Podgorice oko 13 sat i 30 minuta da ranije dođu na aerodrom, s obzirom na najavu blokade saobraćajnice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS