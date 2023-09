Damjanović: Zbog goriva neće poskupiti namirnice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je da bi trebalo razbiti monopol trgovinskih lanaca kako bi došlo do smanjenja cijena namirnica, te da Vlada razmišlja o ponovnom pokretanju akcije Stop inflaciji.

Komentarišući 11. poskupljenje goriva koje se očekuje od ponoći, Damjanović je u Jutarnjem programu TVCG kazao da ne misli da će to uticati na poskupljenje životnih namirnica, dodajući da će smanjenje akciza biti rješenje ako cijena goriva nastavi da raste.

On je rekao i da neće biti potrebe za novim zaduženjem, imajući u vidu odlične budžetske pokazatelje, prenosi portal RTCG.

Damjanović je saopštio da će sa poskupljenjem, cijena goriva biti prosječna u regionu.

“Ako cijene nastave da rastu, naravno da ćemo aktivirati zakon i umanjiti iznose akciza. Cijena goriva nije mala, ali ne može biti uzrok ovakvih cijena”, tvrdi Damjanović.

Prema njegovim riječima, cijene namirnica nijesu padale kada je padala cijena goriva, tako da cjenovna elastičnost “kod nas ne radi”.

Damjanović je napomenuo da država ima mali broj mehanizama da spriječi rast cijena namirnica. On je dodao da će ponovo razmotriti pokretanje akcije Stop inflaciji koja je u martu bila sprovedena u saradnji sa trgovinskim lancima.

”Suština je da se razbije monopol. Davno su nas uvjeravali da će nam lanci donijeti manje cijene, pa smo izbrisali male prodavnice. Zato je bitan i dolazak maloprodajnog lanca Lidla koji je u regionu zaustavio divljanje cijena”, kazao je Damjanović.

On smatra da bi dolazak više maloprodajnih lanaca u Crnu Goru doveo do nižih cijena.

“Moramo da imamo u vidu da se nalazimo u situaciji gdje imamo određeni monopol ili oligopol četiri lanca, koji kontrolišu do 90 procenata tržišta u Crnoj Gori i dobro je da je Agencija za zaštitu konkurencije konačno pokrenula postupak provjere povrede zaštite konkurencije. Ja se nadam da će to trajati kraće nego uobičajeni postupci. To je jedan od mehanizama koji imamo”, objasnio je Damjanović.

Drugi mehanizam je oporezivanje ekstra profita svih onih koji su ekstra prihodovali tokom krize.

“Ja smatram da je glavni problem visokih cijena u Crnoj Gori u visokim maržama kod trgovinskih lanaca”, poručio je Damjanović.

Spoznajom javnosti ko su glavni krivci za visoke cijene, kako je naveo, država će morati da reaguje.

“Zbog svega ovoga ćemo razmotriti Nacrt zakona o porezu na ekstra profit monopolista”, dodao je Damjanović.

On je napomenuo da neće biti potrebe za novim zaduženjem, imajući u vidu odlične budžetske pokazatelje.

“Bilo vlade ili ne, Crna Gora funkcioniše stabilno u smislu javnih finansija. Stvaramo uslove da prvi put Crna Gora živi od onog što zaradi. Eventualno zaduženje biće u funkciji stvaranja depozita za narednu godinu. Da li će biti potrebna dodatna suma za stvaranje fiskalne rezerve, hoće, o tome ćemo znati više krajem oktobra. Ako ova vlada nastavi da funkcioniše, imamo i tu opciju, apsolutno dočekujemo narednu godinu sa ozbiljnim nivoom depozita, kako bismo nastavili ove trendove iz ove godine”, zaključio je Damjanović.

