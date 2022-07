Damjanović: Što prije do modela za direktni platni promet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija (MF) je, kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, iniciralo pitanje direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije, te je upućen dopis Centralnoj banci (CBCG) za rješavanje dugogodišnjeg problema.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da očekuje da ubrzo budu razmatrani predlozi za uspostavljanje direktnog platnog prometa između Crne Gore i Srbije, da bi se eliminisala dugogodišnja biznis barijera u poslovanju i smanjili troškovi građanima i privredi.

Na nivou vlada dvije države, prilikom nedavne posjete crnogorske delegacije Beogradu, saglasje je da se direktni platni promet mora što prije regulisati.

“Vjerujem da ćemo u najkraćem mogućem roku riješiti bespotrebnu kočnicu u ekonomskoj relaciji Crne Gore i Srbije. Vidjećemo da li će to biti kroz takozvani sistem kliringa, koji postoji, ili kroz sistem platnog prometa u skladu sa standardima EU“, rekao je Damjanović.

On je naveo da je komunikacija CBCG i Narodne banke Srbije (NBS) uspostavljena.

„Očekujemo brzo konkretne predloge modela rješavanja ovog višedecenijskog problema, koji je velika biznis barijera privrede dvije države, poskupljuje i otežava im poslovanje, dok pojedine banke ekstra-profitiraju”, kazao je Damjanović.

Skupštini je dostavljen Predlog zakona o platnom prometu i očekuje se da u najskorijem roku bude rasprava o predlogu, kao doprinos rješavanju tog pitanja.

