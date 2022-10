Damjanović: Neophodan novi investicioni ciklus

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za prosperitet crnogorskog društva neophodan je, između ostalog, novi investicioni ciklus, uključujući i onaj koji dolazi sa američkog tla, naročito u ključnim sferama – saobraćajnoj infrastrukturi i energetici, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On se, posljednjeg dana zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama, u Njujorku sastao sa predstavnikom Evroazijske grupe (EG), Ianom Bremerom.

Iz Ministarstva finansija su saopštili da su na sastanku dogovoreni preliminarni parametri moguće saradnje Vlade i EG, koja je vodeća svjetska savjetodavna i konsultantska firma u oblasti geopolitike.

Na sastanku razgovarano i o refleksijama globalne nestabilnosti na međunarodna i nacionalna finansijska tržišta, kao i na ekonomiju EU, regiona i Crne Gore.

Damjanović je poručio da je prioriteni cilj Ministarstva i Vlade da se stabilnost javnih finansija sačuva od uticaja dnevne politike.

“Na sastanku je zaključeno da su ozbiljne analize i predviđanja globalnih kretanja izuzetno važni u kreiranju državnih politika i blagovremenom definisanju mjera ekonomske i finansijske politike u neizvjesnom vremenu koje će obilježiti narednu godinu”, navodi se u saopštenju.

Damjanović se u Njujorku sastao i sa predstavnicima crnogorske dijaspore, koji su uspješni privrednici i planiraju da dio svojih budućih aktivnosti i poslovanja vežu za Crnu Goru.

