Damjanović: Isplata pomoći penzionerima narednih dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzioneri sa primanjima ispod 790 EUR dobiće jednokratnu pomoć koja će biti isplaćena narednih dana, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

Damjanović je Televiziji Vijesti kazao da će visina primanja zavisiti od visine penzije.

On je objasnio da će do 200 EUR pomoći primiti oni čija je penzija do visine prosječne penzije (360 EUR).

Dalje, 100 EUR pomoći primiće oni čije su penzije u rasponu od 360 do 450 EUR, a 50 EUR pomoći oni čije su penzije od 450 EUR do visine potrošačke korpe, koja iznosi oko 790 EUR, prenosi portal Vijesti.

“Procijenili smo da je gornji limit iznos potrošačke korpe, što je skoro 800 EUR. Preko toga se ne može govoriti o podršci”, rekao je Damjanović.

Kada je riječ o korisnicima srazmjernih penzija, do 100 EUR pomoći dobiće oni čija je penzija u visini prosječne, a 50 EUR oni čija je penzija od prosječne zarade do potrošačke korpe.

U januaru dolazi i redovno usklađivanje penzija.

“Zbog inflacije koje imamo doći će do rasta penzija, usklađavanja u nekoliko navrata. Bićemo veoma blizu, a nadam se da ćemo brzo premašiti to, da iznos minimalne penzije ne može biti ispod 60 odsto u odnosu na minimalnu zaradu. I da iznos prosječne penzije ne bude ispod 60 odsto prosječne zharade. To je cilj za narednu godinu”, rekao je Damjanović.

On je dodao da je penzionere program Evropa sad potpuno zanemario, te da je ovo način da se penzionerima “vrati dug”.

