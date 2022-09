Damjanović garantuje isplatu plata i penzija i u slučaju neusvajanja rebalansa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da očekuje jednoglasnu podršku parlamenta rebalansu budžeta, dodajući da će se, u suprotnom, lično založiti da ne bude problema u isplati plata, penzija i socijalnih davanja.

„Kakva god da bude odluka parlamenta, lično ću se založiti da svi vitalni sistemi u državi funkcioništu i da nema problema u isplati penzija, socijalnih davanja i zarada, koliko god to bude teško, jer to je moja obaveza. Očekujem apsolutnu podršku rebalansu i zajednički rad na pripremi predloga budžeta za narednu godinu“, rekao je Damjanović u uvodnom izlaganju u Skupštini.

U Skupštini je danas počela rasprava o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu, kao i o izmjeni odluke o zaduživanju.

Damjanović je saopštio da je bilo potrebno uravnotežiti budžet usljed povećanja izdataka na pojedinim budžetskim pozicijama, koji su prevashodno mandatornog karaktera i proizilaze iz zakona koje je parlament donio, kao i usljed posljedično uravnoteženja primitaka.

“Rebalans je suštinska verifikacija aktuelnog trenutka u javnim finansijama, usloženog kroz dejstvo zakona koji su stvorili nove dodatne rashode i za koje imamo potrebu da ih finansiramo i obezbijedimo stabilan život u Crnoj Gori do kraja godine”, rekao je Damjanović.

Tekućim budžetokm je bilo planirano da državi nedostaje 560 miliona EUR za ovu godinu, a rebalansom je to precizirano na 755 miliona, koliko realno nedostaje.

Budžetom je takođe bio planiran deficit u nivou od nešto preko pet odsto, a sada bi trebalo da bude oko osam odsto i to je, kako je rekao Damjanović, konzervativna procjena.

“Potrošnja je povećana na 2,69 milijardi EUR, odnosno za nekih 190 miliona EUR”, kazao je Damjanović.

On je naveo da nedostajuća sredstva Fonda za zdravstvo iznose 38,6 miliona EUR.

“Dali smo sedam miliona hitno iz tekuće rezerve, jer bi došlo do kolapsa i imali bi ozbiljne probleme i poslijedice. Time smo ispravili nepravdu prema Fondu zdravstva koju je nanio budžet predložen od bivšeg ministra. On je opredijelio jako malo sredstava Fondu, iako je znao da on mora potrošiti najmanje 65 miliona EUR koliko mu je više traženo nego što su sredstva koja su opredijeljena. To je dovelo do kolapsa u smislu snabdijevanja ljekovima. Prosto, kao da je neko namjerno htio da gurne ovaj sistem ka privatnom zdravstv”, saopštio je Damjanović.

On je dodao da nedostaje i 36 miliona za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO), od čega 21 milion za nedostajuća sredstva za tekuću godinu za penzije, nakon dva usklađivanja ove godine i za podršku najugroženijim penzionerima.

“Tu imamo i nedostajuća sredstva za zarade od 28,5 miliona EUR za sektor prosvjete i zdravstva i ostale”, dodao je Damjanović.

On je podsjetio i da aktuelna Vlada, za 20 sedmica koliko radi, parlamentu nije predložila nijedan jedini akt koji bi uslovio dodatnu potrošnju ili oporezivanje.

“Jedino je predloženo da se smanje akcize od maja na gorivo. Tu je država više od 25 miliona ustupila direktno građanima i privredi i neka je. Tu mjeru smo produžili do 1. novembra”, saopštio je Damjanović.

Kada je u pitanju izmjena Odluke o zaduživanju, Damjanović je objasnio da se, umjesto prvobitno predviđenog zaduženja do 70 miliona EUR, predlaže da ono bude do 350 miliona EUR.

On je rekao da je mnogo veći izazov od rebalansa, budžet za narednu godinu.

“Pozivam Skupštinu da vezano za taj budžet radimo drugačije. Mi moramo definisati prioritete za prihodnu i rashodnu stranu, jer neće biti lako da se on sastavi, a da bude uravnotežen, ozbiljan i stabilan”, zaključio je Damjanović.

