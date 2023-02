Dali saglasnost na izmjenu Statuta Morskog dobra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama odredbi Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, koji toj kompaniji omogućava upravljanje trajektnom linijom Kamenari – Lepetane.

“Vlada je na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, dala saglasnost na odluku koju je Upravni odbor Morskog dobra donio na elektronskoj sjednici održanoj u srijedu”, navodi se u saopštenju Vlade.

U Statutu se navodi da se, pored pretežne djelatnosti preduzeća koja se odnosi na upravljanje nekretninama uz naknadu, Morsko dobro može baviti pomorskim i priobalnim prevozom putnika, kao i prevozom putnika unutrašnjim plovnim putevima.

Iz Morskog dobra su ranije najavili da će izmijeniti statut kako bi to preduzeće moglo da se bavi i pomorskim transportom.

Vlada je ranije stavila van snage Vladin zaključak iz juna 2019. i pokrenula postupak za dodjelu koncesije za prevoz trajektom na relaciji Kamenari-Lepetane. Premijer Dritan Abazović tada je rekao da u papirima trajektne linije Kamenari-Lepetani nema, te da Morsko dobro upravlja samo pristaništima.

”

Moguće da ćemo doći u situaciju otežanog prevoza, ali očekujem da dođu sa strane trajekti koje ćemo možda kupiti. Ne može pristanište za 200 hiljada EUR da donosi prihode od nekoliko miliona EUR”, rekao je Abazović.

Trajektnu liniju Kamenari – Lepetane je prethodnih 19 godina održavala kompanija Pomorski saobraćaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS