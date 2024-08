CUP: Socijalni savjet nelegitiman

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluke Socijalnog savjeta su nelegitimne, jer predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) autentično ne predstavljaju privredu, jer svoju reprezentativnost nijesu dokazali već 18 godina, saopštili su iz Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP).

Iz CUP-a su kazali da je porazno da Vlada, kojoj su ove činjenice poznate, nastavlja praksu obesmišljavanja istinskog socijalnog dijaloga sa poslodavcima i nastavlja da važne odluke donosi bez suštinskih i većinskih predstavnika privrede.

„Nedopustivo je za evropske procese na koje se Vlada poziva, da istrajavaju na principima fingiranog dijaloga, ne uvažavajući realno stanje, snagu i ulogu poslodavaca. Vladi je valjda potreban socijalni partner koji ima autentičnost i okuplja poslodavce koji dominantno doprinose crnogorskoj ekonomiji, a članovi CUP-a imaju promet preko 3,5 milijardi EUR i doprinose kreiranju skoro 60 odsto bruto domaćeg proizvoda (BPD)“, precizirali su iz CUP-a.

Prema riječima predstavnika CUP-a, ako Vlada ne želi da uvaži ove činjenice, onda očigledno da ne želi iskreni dijalog i rješavanje problema i kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, nego se opredjeljuje da formom pokriva suštinu.

„Rezultat takvog pristupa biće gubitak povjerenja i još važnije, obesmišljavanje socijalnog dijaloga kao stuba socijalno tržišne privrede. Nezamislivo je hvaliti se evropskim praksama i rezultatima, a recimo ignorisati obaveze iz poglavlja 19 koje se odnosi i na socijalni dijalog, kao instrument za donošenje kvalitetnih ekonomskih politika“, rekli su iz CUP-a.

CUP je, kako su podsjetili, još u januaru ukazao Vladi da ovakavo stanje u Socijalnom savjetu nije održivo, da je na štetu poslodavaca i privrede i upoznalo je sa činjenicom da su članovi CUP poslodavci koji dominantno doprinose kreiranju skoro 60 odsto BDP-a.

„Ignorisanjem te činjenice, Vlada ruši socijalni dijalog i teži održavanju monopola jedne organizacije koja svoju reprezentativnost nije obnavljala punih 18 godina“, dodali su iz CUP-a.

Iako su, kako navode, na više sastanaka postigli saglasnost da se sporne odredbe iz Zakona o radu iz 2004. godine promjene i usaglase sa evropskom praksom, resorna ministarka, Naida Nišić, već mjesecima u fioci drži izmjene zakona čija je javna rasprava završena još u aprilu.

„CUP ne želi da vjeruje da se to radi namjerno, kako bi važne ekonomske odluke na Socijalnom savjetu bile donošene bez aktivnog učešća udruženja koje suštinski predstavlja crnogorsku privredu. Logično se nameće pitanje zašto Vlada izbjegava pluralizam poslodavačkih organizacija i zašto štiti monopol onih koji su izgubili suštinsku podršku privrede“, pitali su iz CUP-a.

Vladi je, kako su naveli, valjda poznato da sve zemlje EU i regiona imaju zakone o reprezentativnosti poslodavačkih udruženja i da one svoju reprezentativnost moraju dokazivati svake četiri do pet godina, isto kao što se u parlamentarnim demokratijama izbori održavaju istekom jednog mandata.

„Upravo i odluke Savjeta od ponedjeljka, bez postizanja saglasnosti svih učesnika socijalnog dijaloga, suštinski obesmišljavaju ulogu sindikata i poslodavaca i pokazuju, nažalost, stvarne namjere Vlade da nameće odluke u domenu ekonomske politike“, poručili su iz CUP-a.

Ovakav pristup socijalnom dijalogu, kako tvrde, nanosi štetu i Vladi i državi, jer se zanemaruje realnost i istinska snaga udruženja, ali i ključni evropski standardi na koje se često pozivaju.

„CUP poziva Vladu da ukoliko želi partnerski, a ne fingirani odnos sa privredom, da uradi ono što smo zajednički dogovorili, i time dokaže da drži riječ i poštuje poslodavce koji imaju ustavnu slobodu udruživanja i shodno zakonu obavezu da imaju svoje predstavnike. Pred nama je mnogo ekonomskih izazova i potrebnih reformi, tako da samo iskreni i partnerki odnos i socijalni dijalog, utemeljen na uvažavanju poslodavaca, može dati adekvatne rezultate“, rekli su iz CUP-a.

Iz CUP-a su na kraju ukazali Vladi da evropski standardni moraju da se primjene u svim oblastima, a pluralizam poslodavačkog udruzivanja i periodično preispitivanje reprezentativnosti su ključni evropski principi u ovoj oblasti.

