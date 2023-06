Crnoj Gori dodatnih 5,4 miliona EUR za infrastrukturne projekte

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska unija (EU) dodijelila je Crnoj Gori dodatnih 5,4 miliona EUR za pripremu infrastrukturnih projekata u okviru poziva za dostavljanje projekata Zapadonbalkanskog investicijskog okvira (ZIO), potvrđeno je na sastanku njegovog Operativnog odbora, održanom u Oslu.

Na sastanku, na kojem je Crnu Goru predstavljala državna sekretarka i nacionalna IPA koordinatorka Milena Žižić sa saradnicima, EU je potvrdila spremnost da nastavi s finansijskom podrškom infrastrukturnim projektima u Crnoj Gori u cilju povećanja iznosa investicija u infrastrukturu i poboljšanja povezanosti regiona u skladu s ciljevima Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da su Crnoj Gori odobrena sredstva za pripremu projektne dokumentacije za tri projekta koji se odnose na sektor energetike i saobraćaja.

Sredstva su odobrena za pripremu glavnog projekta, studije zaštite životne sredine i ostale tenderske dokumentacije za željeznički koridor R2 Crna Gora – Albanija, za dionicu od Podgorice do granice sa Albanijom, u iznosu od 2,6 miliona EUR.

„Sredstva su odobrena i za pripremu glavnog projekta, studije zaštite životne sredine i ostale tenderske dokumentacije za rehabilitaciji tunela Sozina na željezničkom koridoru R2, dionica Bar-Vrbnica u iznosu od 900 hiljada EUR, kao i za izradu studije izvodljivosti i studije zaštite životne sredine za 400 kV interkonekciju Brezna–Crkvičko Polje–Sarajevo 20, do granice sa Bosnom i Hercegovinom, sa izgradnjom nove 400/220 kV podstanice Crkvičko Polje i konekcije sa hidroelektranom Piva, u iznosu od 1,9 milion“, navodi se u saopštenju.

Žižić je na sastanku kazala da je Crna Gora posvećena cjelokupnom procesu planiranja i sprovođenja prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Ona je navela da će kvalitetna priprema projekata biti od posebnog značaja za njihovo pravovremeno sprovođenje, naročito u kontekstu unapređenja infrastrukturne povezanosti Crne Gore sa susjedima.

„Dodatnim bespovratnim sredstvima za unapređenje željezničke infrastrukture na dvije najznačajnije dionice prema Albaniji i Srbiji na najbolji način ćemo zajedno doprinijeti boljoj povezanosti država Zapadnog Balkana. Pored toga, kroz povećanje razmjene i optimizacije rada proizvodnih kapaciteta električne energije u regionu ostvariće se bolje povezivanje evropskog tržišta“, rekla je Žižić.

Ona je kazala da bi izgradnja novih obnovljivih izvora na teritoriji Crne Gore i susjednih zemalja predstavljala značajan izazov za plasman električne energije i energije prema Italiji i ostalim elektroenergetskim sistemima jugoistočne Evrope.

„Uvjerena sam da ćemo usješnom implementacijom projekata, uz punu posvećenost svih institucija u toj oblasti, stvoriti potrebne preduslove za održivi razvoj saobraćaja i energetika u Crnoj Gori“, poručila je Žižić na sastanku sa predstavnicima Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država donatora.

