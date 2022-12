Crnogorski Telekom na aukciji zakupio najviše 5G spektra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je na aukciji za dodjelu radio-frekvencija iz opsega 700 megaherca (MHz), 3,6 gigaherca (GHz) i 26 GHz, važnih za širenje 5G i unapređivanje 4G mreže, postigao najbolji rezultat.

Kompanija je, kako su saopštili njeni predstavnici, na taj način osigurala preduslove za snažan razvoj mobilne mreže u 5G eri i u narednih 15 godina.

„Na aukciji koju je organizovala Agencija za elektronske komunikacije (EKIP) i na kojoj su učestvovala sva tri mobilna operatora, Telekom je zakupio najviše 5G spektra, čime su stvorili uslove za uvođenje gigabitnih brzina u mobilnoj mreži. Osim toga, odličan ishod aukcije će Telekomu omogućiti značajno unapređivanje korisničkog iskustva i u 4G mreži“, naveli su iz kompanije.

Crnogorski Telekom, prema zvaničnom izvještaju EKIP-a, ima najveću pokrivenost 5G i 4G mrežom u zemlji. 5G mrežom Telekom je pokrio preko 70 odsto stanovništva u Crnoj Gori.

„Mrežu najnovije generacije Telekom je, kao prvi operator, lansirao u Podgorici u martu ove godine, dok je u julu cijelo urbano jezgro Podgorice pokriveno 5G mrežom i nastavljeno je njeno širenje u drugim gradovima. Danas Telekom, u skoro svim crnogorskim gradovima, ima aktivnu 5G mrežu, a u Podgorici 5G stanice ima na 30 lokacija“, dodaje se u saopštenju.

Iz Telekoma su kazali da su sa frekvencijama koje su na aukciji kupili u takozvanim 5G pionirskim opsezima, na najbolji način zaokružili ukupnu strategiju za razvoj mobilne mreže.

Direktor Sektora tehnike Crnogorskog Telekoma, Jovan Ćetković, rekao je da su napravili temelje za dalji razvoj 5G mreže na gigabitnim brzinama.

„Frekvencijski resursi koje sada posjedujemo su garancija da možemo da obezbijedimo superiorno korisničko iskustvo u Crnoj Gori, i osiguramo konkurentnost naše mobilne 5G i 4G mreže u narednim godinama“, dodao je Ćetković.

Prema njegovim riječima, za ukupan kvalitet servisa kompanije veoma je bitna i modernizacija mobilne radio mreže koju su započeli ove godine i koja je već dala odlične rezultate u smislu unapređenja kapaciteta i performansi mreže.

„Sa rezultatom aukcije modernizacija dobija puni smisao i zato nastavljamo kako smo i planirali, sada sa jos više elana“, poručio je Ćetković.

A uspješno učešće Telekoma na aukciji rezultat je dobrog međusektorskog timskog rada.

Izvršni direktor kompanije, Stjepan Udovičić, kazao je da je zahvalan cijelom timu koji je pripremio aukciju, jer je dobro predviđanje ishoda rezultat dobre pripreme.

„Srećan sam što smo na ovaj način osigurali održive preduslove za ostvarenje našeg cilja da budemo najbolja mobilna mreža u Crnog Gori. Kupovinom ovog spektra zauzimamo prvo mjesto s našom gigabitnom mrežom, prvo mjesto koje nam i pripada“, poručio je Udovičić.

Radio frekvencije koje je Telekom zakupio u opsegu 700 MHz, uz postojeće koje imaju u opsegu 800 MHz i 900 MHz, čine najbolji frekvencijski resurs koji osigurava nacionalnu pokrivenost i superiorioran kvalitet mreže, dok im frekvencije u opsegu 3,6 GHz, gdje je Telekom kupio najviše spektra, omogućavaju dalji razvoj najbolje 5G mreže u Crnoj Gori.

