Crnogorski Telekom generiše promjene i nameće trendove

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski Telekom je kompanija koja je u telekomunikacionom kontekstu lider, koji generiše promjene i nameće trendove, saopštio je direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju u toj kompaniji, Dušan Banović.

On je, na svečanom otvaranju Foruma kreativnih industrija i medija (CIM) u Kotoru, kazao da su zato javnosti poznate informacije i poruke o tome da je mobilna mreža Telekoma najveća i najbrža u Crnoj Gori, da su prvi lansirali 4G, a zatim i 5G mrežu, uveli prvi brojne, inovativne digitalne servise, i tako godinama unazad.

“Kada pokrećemo projekat, potrebno je da mobilišemo kreativni potencijal naših timova, predvidimo okolnosti, sagledavamo probleme iz različitih perspektiva. Kada zaokružimo projekat, opet mobilišemo kreativu, jer u vrijeme hiperprodukcije informacija, od presudne važnosti je originalan pristup, da biste se izdvojili na tržištu”, naveo je Banović.

On je ocijenio da je sada, osim društveno odgovorne komponente, jasna kopča i razlozi, usljed kojih Telekom i ove godine, sa posebnim zadovoljstvom, podržava ovaj događaj.

“Zato se pridružujem pozivu ovogodišnjeg CIM-a, da zajedno – Out od Office, saslušamo i povežemo se sa, kako organizatori navode, nekim od najkreativnijih umova iz različitih industrija, sa naših prostora“, kazao je Banović.

CIM Forum je u četvrtak veče svečano otvoren na Ljetnjoj pozornici u Kotoru, pod sloganom Out of Office, uz podršku Crnogorskog Telekoma, koji je i ove godine zvanična mreža Foruma kreativnih industrija i medija CIM 2024.

Predstoje dva, fantastična dana panela, diskusija, prezentacija i razgovora vrsnih stručnjaka iz oblasti kreativnih industrija i medija, a odigravaće se u inspirativnom ambijentu, unutar zidina Starog grada Kotora, na otvorenim scenama i pjacama.

Na otvaranju su se obratili i gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić, direktor Turističke organizacije (TO) Kotor, Jovan Ristić i Jelena Jovanović Nikolić iz Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo.

Forum će ove godine okupiti preko 50 istaknutih govornika kao što su Mile Kekin, Seka Sablić, Irfan Mensur, Njuz Net tim, Dalibor Šumiga, Lazar Džamić, Jurica Pađen, Danilo Mašojević, Bojana Novaković, Marina Kovač, Aida Ramusović, Ivica Spasovski.

Na forumu će govoriti i Eleonora Albijanić, braća Vukčević, Nataša Kovaćević Njezvanova, Jelisaveta Mojsilović, Goran Tintor, Dimitrije Krnjajski, Milica Fajgelj, Srđan Vukčević, Nikša Sviličić, Katarina Pribičević, Bojana Vunturišević, Miodrag Zec i Nataša Kraljević.

“Kampanja Crnogorskog Telekoma 5G za početnike, sa našim poznatim glumcem Petrom Strugarom u glavnoj ulozi, osvojila je čak tri priznanja na prošlogodišnjem CIM Forumu”, zaključuje se u saopštenju.

