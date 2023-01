Crnogorski proizvođači predstavljaju svoje proizvode u Beogradu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski proizvođači, odnosno deset kompanija iz sektora proizvodnje voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva, predstavlja svoje proizvode na Međunarodnom sajmu Agro Belgrade 2023 u Beogradu.

Iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je saopšteno da je nastup na sajmu omogućio izlagačima da predstave proizvode i plasiraju ih na nova tržišta, te steknu nove poslovne kontakte.

Izlagači su Plantaže, Vam Agro – Montetechnology, Montehum, Jugopapir, Poljoprivredno gazdinstvo Macanović, Olcinium, Boja nara, Tunik, Rakija Trnovača i Green Monde.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, učestvovao je u otvaranju Međunarodnog sajma voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade, koji je počeo u četvrtak i traje do sjutra. Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, organizovala je učešće crnogorskih poljoprivrednika na ovom sajmu.

“Agro Belgrade je mjesto gdje se stvaraju poslovne konekcije, uči o savremenim tehnologijama i diskutuje o trenutnim i budućim trendovima na globalnom tržištu. Na sajmu učestvovuje više od 500 izlagača iz regiona i svijeta, a sam izložbeni prostor zauzima 30 hiljada kvadrata”, navodi se u saopštenju.

Joković je istakao dobru saradnju između Srbije i Crne Gore i pozvao na još veći tempo razvoja regionalne saradnje u poljoprivredi. On je takođe istakao važnost sajma za crnogorske proizvođače kao priliku za promociju njihovih proizvoda i ostvarivanje novih kontakata i saradnje.

On je posebno naglasio potencijal sektora maslinarstva i vinogradarstva te potrebu za udruživanjem proizvođača kako bi se odgovorilo zahtjevima tržišta za kvalitetnim proizvodima.

“Problem usitnjenosti poljoprivrednih parcela i gazdinstava je izražen u cijelom regionu, a naročito u Crnoj Gori. Zbog toga je sve jasnija potreba za udruživanjem kako bi se na najbolji način odgovorilo zahtjevima tržišta za konstantnim količinama kvalitetnih proizvoda”, rekao je Joković.

On je takođe naveo da se kroz politike podrške Ministarstva poseban fokus stavlja na podršku udruženjima i kooperativama, jer je to neophodno za razvoj naše poljoprivrede.

Joković je objasnio da Crna Gora ima potencijal da postane važan izvoznik poljoprivrednih proizvoda u regionu i šire.

Tokom sajma održane su serije panel diskusija sa temama ključnim za industriju voća, povrća i vina, kao što su perspektive tržišta u ovoj godini, prilagođavanje uticaju klimatskih promjena, radna snaga, digitalizacija, finansiranje, transport, kao i mnoge druge.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore se zalaže za dalji razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje u našoj zemlji, kao i za stvaranje novih poslovnih konekcija i saradnje sa partnerima iz regiona i svijeta.

