Crnogorski proizvođači osvojili pet medalja na sajmu u Istri

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski proizvođači pršuta ostvarili su zapažene rezultate i osvojili pet medalja na Internacionalnom sajmu pršuta – ISAP 2022, koji je održan krajem protekle sedmice u Tinjanu, u Istri.

Kako je saopšteno iz Turističke organizacije (TO) Prijestonice i Klastera Crnogorski pršut, pet medalja od kojih su dvije zlatne i tri srebrne, pripale su kompanijama Martex i Mianja, odnosno Zrnožit, Monstate i Interprodukt.

Iz cetinjske TO i Klastera Crnogorski pršut naveli su da je trodnevni sajam okupio preko 40 izlagača, od kojih tridesetak proizvođača suhomesnatih delicija.

“Na sajmu su, pored predstavnika klastera Crnogorski pršut, suhomesnate proizvode predstavili i izlagači iz Hrvatske, Italije, Španije, Mađarske i Austrije”, kaže se u saopštenju.

Koordinator Klastera, Ilije Ševaljević, kazao je da je ovo treći put kako učestvuju na sajmu pršuta u Istri.

On je rekao da su jako ponosni na ostvarene rezultate.

“Osvojiti pet medalja, od kojih dvije zlatne i tri srebrne, podstrek su za naš dalji rad. Moramo održati nivo kvaliteta proizvoda i nastojati ga podići na još veći nivo”, kazao je Ševaljević.

Profesor Ivica Kos sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu rekao je da Crnogorski klaster ima vrhunsku pršutu, u šta su se uvjerili brojni posjetioci sajma.

On je dodao da manifestacija kakva je ISAP ima veoma dugu i uspješnu tradiciju.

Prema njegovim riječima, jedan od ciljeva učešća na sajmu je i bolja priprema za MESAP 2023.

Kako je saopšteno, sajam su posjetili i predstavnici TO Prijestonice sa namjerom da se bolje upoznaju sa potencijalom organizovanja Međunarodnog sajma pršuta.

Vršilac dužnosti direktora TO Prijestonice, Nikola Jablan, naveo je da smatra da je posjeta sajmu pršuta jako važna, prije svega sa aspekta gastro ponude.

Prijestonica, kako je kazao, raspolaže sa velikim potencijalom u tom smislu, dok organizacija MESAP 2023 treba da objedini tu ponudu.

Sredinom jula ove godine, Klaster Crnogorski pršut i TO Cetinje, uz pokroviteljstvo ministarstava poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ekonomskog razvoja i turizma, Privredne komore, Evropske unije u Crnoj Gori i Prijestonice, organizovali su prvi Međunarodni sajam pršuta u Crnoj Gori – MESAP 2022.

“Isti, na još većem nivou planira se održati prve sedmice u junu naredne godine”, naveli su iz TO Prijestonice i Klastera Crnogorski pršut.

Oni su kazali da je internacionalni sajam pršuta u Tinjanu posjetilo između 20 hiljada i 25 hiljada ljudi.

“U okviru sajma, koji je revijalnog i prodajnog karaktera, organizovani su muzički koncerti, razna predavanja i edukacije, izložbe, prezentacije”, dodaje se u saopštenju.

