Crnogorski i strani top menadžeri u CEO Forumu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni odbor Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) donio je odluku o izboru članova CEO Foruma koje predstavlja strateško i savjetodavno tijelo te asocijacije.

CEO Forum je okupio top menadžere/ke nekih od najznačajnih kompanija u Crnoj Gori iz sektora osiguranja, bankarstva, telekomunikacije, transporta, trgovine i proizvodnje.

“Cilj ovog tijela je da kroz učešće crnogorskih i stranih top menadžera unaprijedi liderske i menadžerske vještine, ali i da usmjerava, dalji razvoj i ostvarivanje ciljeva Asocijacije menadžera“, navodi se u saopštenju.

Za predsjednika CEO Foruma izabran je Nebojša Šćekić, izvršni direktor Sava osiguranja.

Za članove su izabrani glavni izvršni direktor Erste banke Aleksa Lukić, izvršne direktorice M:tel-a Tatjana Mandić i Nelt Grupe za tržišta Crne Gore i Albanije, Ljilja Pižurica, kao i generalni direktor One Crna Gora Branko Mitrović.

Članovi će biti i izvršni direktor Šimšić-Montmilka Milutin Đuranović, glavni izvršni direktor Addiko banke Christoph Schön, kao i izvršni direktori Crnogorskog Telekoma Stjepan Udovičić i Jugopetrola Vasilis Panagopoulos.

Ovo tijelo broji ukupno 16 članova i pored navedenih, članovi po funkciji su i predsjednik AMM-a Budimir Raičković, zamjenik predsjednika Zoran Savić, predsjednik Skupštine Slavoljub Popadić, potpredsjednica AMM-a Marijana Kadić Bojanić, potpredsjednici Vinko Nikić i Radovan Radulović i generalni sekretar CEO Foruma, Anđela Radosavović.

Planirano je da se u narednih mjesec održi konstitutivna sjednica CEO Foruma.

