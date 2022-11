Crnogorska delegacija na Web Summitu u Lisabonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najveća tehnološka konferencija na svijetu, Web Summit zvanično je otvoren u utorak u Lisabonu, na kojem će svoje ideje predstaviti osam crnogorskih start up-ova.

Oni će se predstaviti na toj konferecniji zahvaljujući podršci Glavnog grada i ICT klastera Cortex.

“Ovaj značajan događaj pruža mogućnost za saradnju sa ljudima iz čitavog svijeta, kao i dodatnu edukaciju u oblasti najsavremenijih tehnoloških dostignuća i kroz dijeljenje pozitivnih iskustava, otvara mogućnost za dodatnu podršku daljeg razvoja crnogorske StartUp zajednice”, navodi se u saopštenju.

Teme koje su obilježile otvaranje najvećeg tehnološkog događaja su brojne, između ostalih i kriptiovalute, a najveću pažnju izazvao je izvršni direktor kompanije Binance, Changpeng Zhao, koji je govorio upravo o kriptovalutama, ali o značaju razvoja društvene platforme Twitter.

“Crnogorsku delegaciju očekuje tri dana networking aktivnosti i mnogo zanimljivih predavanja, te se nadamo da će iskoristiti što više mogućnosti koje pruža Web Summit”, rekli su iz PG Biroa.

Dobitnici konkursa za podršku start up zajednici, koji se ove godine predstavljaju u Lisabonu su Prezla, Flash, Dixi Digital, Spectro, Medpack, Flourish, Guidi i Tiramisu act.

