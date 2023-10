Crna Gora zanimljiva destinacija i van glavne turističke sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) organizovala je studijsku posjetu novinara iz Litvanije, Letonije i Estonije, u cilju pripreme afirmativnih reportaža i članaka o Crnoj Gori.

Iz NTO su saopštili da je raznovrsna turistička ponuda ove sedmice predstavljena predstavnicima nekih od najznačajnijih medija iz baltičkih zemalja: Sapņu medniece, Lilit, Delfi, Estravel, West Express travel, Bernardinai i Rus Delfi Estonia, koji ukupno imaju blizu 12 miliona čitalaca na mjesečnom nivou.

Oni su, kako je objašnjeno, tokomstudijske posjete obišli turističke lokalitete na području Herceg Novog, Kotora, Budve, Bara, Kolašina i Podgorice. Nakon putovanja po Crnoj Gori, novinari će svojim čitaocima prenijeti utiske o outdoor ponudi, kulturi i istoriji, kao i o mjestima za organizaciju događaja.

Počasna konzulka Crne Gore u Letoniji Helena Ruduša, koja je bila dio grupe, kazala je da su ovog ljeta imali veoma pozitivno iskustvo sa novim letovima Air Baltic između Rige i Tivta.

„Interesovanje putnika raste i trudimo se da što više promovišemo Crnu Goru za naredno ljeto. U tu svrhu pozvali smo predstavnike medija iz Letonije, Estonije i Litvanije da otkriju prelijepu zemlju – divnu prirodu i gostoprimstvo Crne Gore“, rekla je Ruduša.

Ona je dodala da se nadaju da će Air Montenegro otvoriti i redovne letove za Rigu, Talin i Vilnjus, što je ključna tačka za uspješan razvoj turizma između Crne Gore i baltičkih država.

„Sigurna sam da Crna Gora može biti veoma popularna destinacija i tokom zime“, kazala je Ruduša.

Blogerka Alina Andrusaite i fotograf Jekabs Andrusaitis iz Letonije, koji zajedno rade na blogu Reverie Chaser, saopštili su da su izuzetno zadovoljni posjetom, te ističu da će čitaocima preporučiti Crnu Goru kao cjelogodišnju destinaciju.

„Ovo je naša prva posjeta Crnoj Gori i uprkos svemu što smo čuli o ljepoti zemlje, naša očekivanja su i dalje nadmašena onim što smo vidjeli – zadivljujuće prirodne ljepote, bogata istorija, gostoljubivi ljudi i pristupačne cijene. Doživjeti male ulice bez ljudi bilo je posebno šarmantno i osvježavajuće“, rekli su Andrusaite i Andrusaitis.

Istog mišljenja je i novinarka časopisa o putovanjima Traveller, Sirje Laidvee, koja je kazala da će napisati tekst o putovanju tokom jeseni, sa fokusom na sjeverni dio zemlje.

Egle Kizaliene iz magazina West Express, smatra da je Crna Gora destinacija koja je zanimljiva i van glavne turističke sezone.

„Dakle, glavna poruka bi mogla biti – obavezno posjetite i otkrijte gradove Crne Gore, njihovu istoriju i najljepša mjesta. Jesen je veoma dobar period godine jer nema gužve. Mislim da tokom ljeta Crna Gora ima više nego dovoljno turista, ali je važno da se to nastavi i tokom cijele godine“, saopštila je Kizaliene.

Podaci o turističkom prometu sa tržišta baltičkih zemalja ukazuju na sve veće interesovanje za Crnu Goru kao turističku destinaciju. U periodu od početka godine do avgusta, broj turista iz Litvanije, Letonije i Estonije povećao se 77 odsto, a ostvarili su oko 111,8 hiljada, što je značajan rast od 76 odsto.

Studijska posjeta organizovana je u saradnji sa strateškim partnerom NTO, nacionalnom avio-kompanijom Air Montenegro, avio-kompanijom Air Baltic, kao i počasnom konzulkom Crne Gore u Letoniji.

Podršku su dale lokalne turističke organizacije Podgorice, Bara, Herceg Novog, Kotora, Budve i Kolašina, hoteli Bianca Resort&Spa i Conte, kao i Nacionalni parkovi Crne Gore.

