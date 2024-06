Crna Gora u vrhu po primjeni zahtjeva iz ECAA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ostvarila značajan napredak u primjeni zahtjeva ECAA sporazuma, ne samo u odnosu na prvi tranzicioni period, već i drugi, te je u samom vrhu po ispunjenosti obaveza, ocijenio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Ivan Šćekić.

“To je potvrđeno i posljednjim izvještajem Evropske komisije (EK). Naglašeno je da je postignuta potpuna usaglašenost sa zahtjevima koji se odnose na prvi tranzicioni period u svim oblastima vazduhoplovstva, uz izuzetak od nekoliko otvorenih pitanja iz oblasti ekonomskih propisa, koja su u međuvremenu, takođe, otklonjena”, rekao je Šćekić.

On je na sastanku Zajedničkog odbora ECAA – Sporazuma o stvaranju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja ocijenio da je ovo dostignuće rezultat posvećenog rada, prije svega Agencije, kao i Ministarstva saobraćaja i pomorstva i drugih aktera iz oblasti vazdušnog saobraćaja, za ispunjavanje obaveza iz ECAA.

Direktor za vazduhoplovstvo u Evropskoj komisiji – Generalni direktorat za mobilnost i transport DG MOVE, Filip Kornelis, ukazao je na važnost prilike da se direktori regionalnih vazduhoplovnih vlasti okupe da bi se razmijenili utisci o postignutom.

“Avijacija je veoma bitna, posebno u ovom regionu. Drago mi je što mogu da kažem da imamo veliki napredak u fazama pristupa EU u odnosu na sve ostale oblasti. Saobraćaj u regionu raste i za EK je bitno to što države potpisnice postižu da se on odvija na siguran i bezbjedan način”, rekao je Kornelis.

Podgorica je domaćin dvodnevnog sastanka Zajedničkog odbora ECAA sporazuma, koji se danas završava, a EK i ACV su suorganizatori radnog susreta vrha vazduhoplovnih vlasti.

Diskutovano je o pitanjima iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, u vezi sa ispunjavanjem obaveza iz ECAA. Sa crnogorske strane, Zajednički odbor su informisali predstavnici ACV-a, Agencije za zaštitu konkurencije i Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Crna Gora je jedna od potpisnica ovog sporazuma, važnog u postupku proširenja Evropske unije (EU) i za ekonomski razvoj država, a Zajednički odbor ECAA je nadležan za njegovo sprovođenje i pravilnu primjenu.

Iz Agencije je saopšteno da se postignuti rezultati ACV-a, potvrđeni tokom kontrolnih posjeta međunarodnih i evropskih partnera, mogu smatrati veoma dobrim i uspješnim u ovoj oblasti, čak i u odnosu na razvijenije države od Crne Gore.

“Kontrolne misije najbolje pokazuju koliki je napredak Crna Gora ostvarila u kratkom periodu u oblasti vazduhoplovstva. Potvrdile su da je država u vrhu zemalja regiona, ali i u Evropi – po efikasnosti u primjeni evropskih i međunarodnih standarda”, poručio je Šćekić.

Pored predstavnika EK, Agencije Evropske unije za sigurnost vazduhoplovstva (EASA) i crnogorskih nadležnih institucija, na sastanku su učestvovale zemlje potpisnice sporazuma i pojedine EU države, kao i direktori agencija za civilno vazduhoplovstvo iz regiona.

