Crna Gora predala zahtjev za članstvo u SEPA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka Crne Gore (CBCG) predala je danas, u ime države, formalni zahtjev za pridruživanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).

Iz CBCG su rekli da je time napravljen ključni iskorak ka daljem razvoju i integraciji crnogorskog finansijskog sistema u evropski ekonomski i tržišni prostor.

Kako su kazali, članstvo Crne Gore u SEPA donijeće brojne pogodnosti za crnogorske građane i privredu, uključujući višestruko smanjenje troškova, skraćenje vremena transakcija i pojednostavljenje prekograničnih plaćanja na evropskom tržištu.

Guvernerka CBCG Irena Radović, nakon potpisivanja zahtjeva za članstvo, istakla je da predaja zahtjeva za SEPA predstavlja istorijski korak.

„Efikasnije upravljanje novčanim tokovima, jednostavnije međunarodno poslovanje i otvaranje novih mogućnosti za trgovinu i investicije su samo neki od benefita pristupanja SEPA“, rekla je Radović.

Podnošenju formalnog zahtjeva, kao rezultat bliske saradnje i sinergetskog djelovanja CBCG i drugih regulatora sa Vladom i Skupštinom Crne Gore, prethodila su značajna postignuća u usaglašavanju regulative sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), te donošenju i efikasnoj primjeni zakona iz oblasti platnih usluga, poslovanja kreditnih institucija, sprečavanja pranja novca, slobodnog kretanja kapitala i zaštite podataka o ličnosti.

Skupština je usvojila izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma koji se izmijenjen zbog ispunjenja svih zahtjeva za dobijanje pozitivnog mišljenja od Evropskog savjeta za plaćanja (EPC) za proširenje SEPA geografskog područja na Crnu Goru.

Radović je rekla da je cilj Crna Gora postane još atraktivnija destinacija za strane investicije, sa finansijskim sistemom koji je pouzdan, efikasan i potpuno integrisan u evropski okvir.

„Pristupanje SEPA donijeće konkretne pogodnosti za građane i privredu Crne Gore i dodatno nas približiti krajnjem cilju – punopravnom članstvu u EU i Evropskom sistemu centralnih banaka”, kazala je Radović povodom upućivanja formalnog zahtjeva.

Ona je istakla i da će članstvo u SEPA dati i snažan doprinos razvoju bankarskog sektora, čija će interakcija sa ostalim učesnicima ekonomskog sistema biti podignuta na viši nivo.

„Iako implementacija SEPA standarda zahtijeva dodatno prilagođavanje i unapređenje našeg bankarskog sistema, uvjereni smo da ćemo uz posvećenost i zajednički napor svih učesnika, uspješno savladati ove izazove u kratkom roku“, navela je Radović.

SEPA je inicijativa pokrenuta 2008. godine uz podršku Evropske komisije i Evropske centralne banke sa ciljem standardizacije platnih sistema unutar Evrope, povećanja efikasnosti plaćanja i smanjenja troškova transakcija između zemalja članica.

SEPA područje trenutno čini 36 zemalja: sve države članice EU, kao i Velika Britanija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Monako, San Marino, Andora i Vatikan.

Iz CBCG su pojasnili da se članstvom u SEPA eliminišu razlike u brzini, troškovima i procesima između nacionalnih i međunarodnih plaćanja.

“Sistem plaćanja koji primjenjuju članice SEPA omogućiće građanima i kompanijama da plaćanja unutar SEPA područja realizuju u znatno kraćem roku i do šest puta jeftinije u odnosu na trenutne troškove”, rekli su iz CBCG.

Prema njihovim riječima, crnogorska preduzeća će članstvom u SEPA dobiti olakšani pristup evropskom tržištu i priliku za širenje poslovanja, povećanje konkurentnosti i inovacija.

“Učlanjenje u SEPA će pozitivno uticati i na ključne sektore poput turizma i trgovine, kao i na privlačenje stranih direktnih investicija”, navodi se u saopštenju.

Odluku o prijemu Crne Gore u SEPA donosi EPC, tijelo nadležno za standardizaciju i unapređenje platnog sistema u Evropi, sa sjedištem u Briselu.

EPC će u narednom periodu aktivno razmatrati zahtjev Crne Gore i nakon procjene usklađenosti sa SEPA standardima u saradnji sa Evropskom komisijom, donijeti konačnu odluku o prijemu Crne Gore u članstvo.

