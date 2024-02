Crna Gora poboljšala rejting na OECD skali

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) objavila je ažuriranu listu – Klasifikacije rizika zemlje, prema kojoj je rejting Crne Gore poboljšan sa kategorije sedam na kategoriju šest, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

„Unaprjeđenje rejtinga na OECD skali odražava poboljšanje generalne percepcije rizika jedne zemlje, uzimajući u obzir ekonomske pokazatelje, ocjenu trenutne političke stabilnosti, kao i istaknute napore u sprovođenju reformi, posebno kada je riječ o poboljšanju transparentnosti“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da je OECD međuvladina organizacija koju čini 38 zemalja članica, osnovana 1961. godine sa ciljem unapređenja ekonomskog razvoja i međunarodne trgovine.

„Napredak u klasifikaciji, prema OECD standardima, ima pozitivne implikacije i doprinosi ne samo poboljšanju ambijenta za međunarodnu saradnju, već i privlačenju investicija, potencijalnih grantova, kao i povećanju konkurentnosti uslova međunarodnog finansiranja za strateške projekte“, rekli su iz Ministarstva.

