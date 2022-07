Crna Gora odredila arbitra u sporu sa Atlas grupom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je izabrala arbitra u postupku investicione arbitraže koji su pokrenuli pravni tim Atlas grupe i njen vlasnik Duško Knežević, piše portal RTCG.

Crna Gora je izabrala pravnika i stručnjaka za arbitražno pravo Bernarda Sepulveda Amora, koji je predsjedavajući arbitar pri Stalnom arbitražnom sudu.

Sepulveda je bio sudija Međunarodnog suda pravde u Hagu od 2006. do 2015. godine, a bio je biran za potpredsjednika tog suda.

Sepulveda je, takođe, bio ambasador Meksika u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Ujedinjenom Kraljevstvu krajem 80-ih godina prošlog vijeka.

S druge strane, arbitar Atlas grupe je Guido Santiago Tawil iz Argentine.

Pravni tim Atlas grupe i Knežević krajem 2020. godine poslali su zahtjev za arbitražu, čime je pokrenut arbitražni postupak protiv Vlade Crne Gore, radi naknade štete.

Atlas grupa je pokretanje arbitražnog postupa obrazložila tvrdnjom da je došlo do kršenja međunarodnog ugovora između Crne Gore i Kipra o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, a na osnovu arbitražnih pravila UNCITRAL.

Arbitraža će se voditi pred Stalnim arbitražnim sudom u Hagu.

Vlada osporava navode pravnog tima Atlas grupe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS