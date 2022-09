Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija uvjerilo je predstavnike brazilske Vlade da je Crna Gora odgovoran dužnik i da će neupitne obaveze iz nabavke aviona Embraer, za koji je izdata činidbena garancija 2010. godine, biti u cjelosti ispunjene.

Iz Ministarstva je saopšteno da su njihovi predstavnici, u ime crnogorske Vlade, održali otvoren i konstruktivan sastanak sa predstavnicima Vlade Brazila u vezi plaćanja preostalog duga za avion Embraer 190-200 LR, registarskih oznaka 40-AOC, popularno nazvanog Čarli.

„Vlada Brazila je, nakon neispunjavanja obaveza crnogorske Vlade iz prethodne godine koje su bile definisane zaključkom od 24. juna prošle godine, a odnosio se na izmirenje obaveza u iznosu od 5,3 miliona USD, i koji je stavljen van snage 16. decembra prošle godine, obnovila insistiranje da se u što skorijem roku preostali iznos dugovanja ispuni od Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je, kako se dodaje, uvjerilo predstavnike brazilske Vlade da je Crna Gora odgovoran dužnik i da će neupitne obaveze iz nabavke aviona, za koji je izdata činidbena garancija 2010. godine od tadašnjeg Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija u ime države, biti u cjelosti ispunjene.

Takođe, druga strana je odgovorno informisana da se predmetni avion navodno vodi kao stečajna masa ranijeg preduzeća, iako su obavezujuće procedure iz međunarodnih ugovora uspostavljale standarde za izlučne povjerioce, što bi trebalo da bude predmet hitnog utvrđivanja u komunikaciji sa nadležnim sudom.

„Ukupne obaveze crnogorske strane u saradnji sa resornim ministarstvom se moraju verifikovati, a kako bi se na osnovu razmatranja i odlučivanja crnogorske Vlade iz javnih finansijskih tokova ispunile obaveze prema brazilskoj Vladi, s ciljem čuvanja neupitne reputacije Crne Gore na međunarodnom finansijskom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Prema ranijem pisanju Vijesti, Vlada bi narednih dana trebalo da donese odluku o kupovini aviona Čarli, koji je do prije skoro dvije godine letio za Montenegro Airlines (MA).

Ovog Embraera je 2010. godine kupio MA od brazilskog Embraera uz pomoć državne brazilske banke BNDS i registrovao pod oznakom 40-AOC.

Većina kredita je otplaćena u iznosu od oko 38 miliona USD, a preostali iznos duga se procijenjuje na oko pet miliona USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS