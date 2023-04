Crna Gora očuvala makroekonomsku stabilnost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, uprkos globalnim ekonomskim potresima, uspjela da očuva makroekonomsku stabilnost i postavi temelje ubrzanog ekonomskog razvoja, poručio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

„Uprkos globalnim ekonomskim potresima koji su uzrokovali visoku, dvocifrenu stopu inflacije, poremećajima na tržištu energenata i hrane i posljedicama koje su podrazumijevale veće cijene robe i usluga u prethodnom periodu, Crna Gora je uspjela da racionalnim i opreznim vođenjem ekonomske i fisklane politike očuva makroekonomsku stabilnost i postavi temelje ubrzanog ekonomskog razvoja“, poručio je Damjanović.

On je učestvovao na šestom Jahorina ekonomskom forumu čija je centralna tema Regionalne integracije i BiH-Berlinski proces i/ili Otvoreni Balkan.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasio potrebu još bliže sinhronizacije vlada i centralnih banaka u definisanju mjera neophodnih za ublažavanje posljedica inflacije.

Govoreći u okviru panela Inflacija, najveća prijetnja po ekonomiju i mjere stabilizacije, Damjanović je predočio izazovan ambijent u kojem svjetski i lokalni kreatori politika usmjeravaju ekonomske i političke tokove i ukazao na neophodnost snažnijeg regionalnog povezivanja zemalja koje dijele zajedničke interese i koje zajednički tržišnim djelovanjem mogu povećati otpornost sopstvenih ekonomija na eksterne šokove.

Inflacija u državama regiona, a naročito u eurizovanoj ekonomiji poput crnogorske, na duži rok predstavlja ozbiljnu prijetnju i javnim i privatnim finansijama.

„Stoga je ključno da se, svim mogućim mehanizmima monetarnim, a u slučaju Crne Gore prevashodno fiskalnim, kreira finansijska stabilnost, kao preduslov za spuštanje pritisaka na strani tražnje, koji bi mogli biti dodatno uvećani usljed takozvanih spoljnih inflacionih uticaja“, dodali su iz Ministarstva.

U tom kontekstu, Damjanović je poručio da zemlje Zapadnog Balkana treba da budu orjentisane ka otvaranju tržišta i povezivanju, naročito u oblastima saobraćajne infrastrukture, energetike i poljoprivrede, što uostalom, kako je dodao, predstavlja i model funkcionisanja unutar većih zajednica kakva je Evropska unija, a koja je glavni spoljnopolitički cilj zemalja regiona.

U otvorenoj diskusiji sa kolegama, Damjanović razmijenio je mišljenja i stavove o glavnim izazovima u upravljanju javnim finansijama i modelima za prevazilaženje krize koja je i dalje aktuelna, uz ocjenu da je kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta preduslov razvoja realnog sektora i privlačenja kredibilnih investitora.

Sve to, kako je poručio, predstavlja osnovu za dinamičniji ekonomski rast i razvoj, kao i unapređenje životnog standarda građana, naročito najugroženijih kategorija poput penzionera.

Jahorina ekonomski forum predstavlja jednu od najuglednijih regionalnih manifestacija koja okuplja šefove država, ministre, ugledne naučnike, uspješne privrednike, predstavnike medija i kulturne radnike, koji diskutuju o aktuelnim temama iz oblasti javnih politika, ekonomije i kvaliteta života građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS