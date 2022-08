Crna Gora nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju u okviru godišnje dodjele nagrada prestižnog britanskog magazina Wanderlust Reader Travel Awards 2022.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) je saopšteno da je Wanderlust najstariji britanski magazin posvećen putovanjima i jedan od vodećih u posljednjih 29 godina, sa posebnim fokusom na održivi turizam.

„Misija magazina je da objavom autentičnih putopisa, zadivljujućih fotografija i stručnih savjeta, inspiriše putnike širom svijeta da otkriju nove destinacije. Sa preko deset miliona pregleda stranice godišnje i preko 100 hiljada čitalaca po izdanju, ovaj magazin jedan je od najuticajnijih kada je u pitanju odluka britanaca o izboru sljedeće destinacije za putovanje“, navodi se u saopštenju.

Crna Gora je već dobro poznata destinacija za čitaoce magazina Wanderlust i nalazi na vrhu liste zamalja koje treba posjetiti, što je čini jednom od favorita za ovu nagradu.

Čitaoci su imali priliku da se kroz afirmativne članke upoznaju sa atraktivnom ponudom i nesvakidašnjim prirodnim ljepotama.

„Prošetajte Kotorom, upijajte zrake sunca na budvanskim plažama i uživajte u prirodi Nacionalnog parka Durmitor“ jedna je od preporuka ovog magazina.

U saradnji sa vodećom svjetskom turističkom berzom, World Travel Market, nagrade će biti uručene na prestižnoj ceremoniji koja će se održati u Londonskoj kuli 8. novembra, a očekuje se prisustvo preko 300 lidera u oblasti turizma.

Za Crnu Goru se može glasati na linku https://wanderlustmagazine.typeform.com/to/mIVBFx2O

