Crna Gora napreduje u vazduhoplovstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ostvarila značajan napredak u oblasti civilnog vazduhoplovstva, poput uvođenja vazdušnog prostora bez ruta (Free Route Airspace) i datalink usluge, ocijenjeno je na sastanku u Briselu.

Direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV), Ivan Šćekić, i generalni direktor Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), Raul Medina Kabaljero, razgovarali su u Briselu o više značajnih tema iz ove oblasti.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja o trenutnoj situaciji i razvoju vazdušnog saobraćaja, kao i o jačanju uspješne saradnje između crnogorske Agencije i jedne od najvažnijih organizacija“, navodi se u saopštenju ACV.

Medina Kabaljero je čestitao Crnoj Gori na izboru direktora ACV-a, uz zajedničku ocjenu o značajnom napretku države u oblasti civilnog vazduhoplovstva, poput uvođenja vazdušnog prostora bez ruta (Free Route Airspace) i datalink usluge.

On je zahvalio na aktivnom učešću Crne Gore na svim poljima u okviru razvoja sistema vazdušne plovidbe u svom prostoru i šire.

Šćekić je ukazao na rezultate brojnih međunarodnih kontrola kojima je mjeren učinak Agencije, kao i potvrđena uspješna primjena evropskih standarda u civilnom vazduhoplovstvu.

On je istakao važnost podrške EUROCONTROL-a, čiji je Crna Gora punopravni član od jula 2007. godine, aktivnostima Agencije na unapređenju civilnog vazduhoplovstva i jačanju sistema sigurnosti vazdušne plovidbe.

U Briselu se održava i redovna sjednica Privremenog savjeta EUROCONTROL-a, kojoj prisustvuje direktor crnogorske Agencije za civilno vazduhoplovstvo sa saradnicom za međunarodnu saradnju, Marijanom Vukčević.

Tema je obezbjeđivanje efikasnosti vazdušnog saobraćaja tokom ljeta blagovremenim planiranjem i koordinacijom, na koje se podstiču svi akteri u vazduhoplovstvu.

U fokusu je bilo rješavanje izazova prouzrokovanih vojnim aktivnostima, velikim sportskim događajima poput Evropskog prvenstva u fudbalu EURO 2024 i Olimpijskih igara, kao i adekvatno upravljanje nepovoljnim vremenskim prilikama, da bi se smanjili poremećaji u saobraćajnoj mreži.

