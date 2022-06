Crna Gora napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je napredovala u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta i u narednom periodu važno je osigurati primjenu usvojenih zakonskih rješenja, poručeno je na trinaestom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije (EK).

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopšteno je da su predstavnici crnogorskih institucija predstavili rezultate ostvarene u oblastima prava osnivanja preduzeća i pružanja usluga, kretanja kapitala, javnih nabavki, privrednog prava, prava intelektualne svojine, konkurencije, finansijskih usluga i zaštite potrošača i zdravlja.

Šef Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju EK, Majkl Miler, podržao je opredijeljenost nove Vlade ka evropskim integracijama i istakao dosadašnju dobru saradnju sa crnogorskim kolegama.

On je pohvalio stopostotnu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije (EU) u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, koji predstavlja veliki izazov za Evropu.

“Istakao je značaj regionalne saradnje i izrazio podršku integracionim procesima u okviru zajedničkog regionalnog tržišta”, kaže se u saopštenju.

Državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova, Aleksandar Mašković poručio je da je nova Vlada spremna da se u punom kapacitetu posveti ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja EU.

„Vjerujem da ćemo posvećenom saradnjom u narednom periodu doći do mjerljivih rezultata koji će biti prepoznati od strane institucija EU i država članica te stvoriti prostor da do kraja 2022. dobijemo završna mjerila u poglavljima 23 i 24“, kazao je Mašković.

On je rekao da je Crna Gora u potpunosti posvećena ispunjavanju obaveza koje proističu iz Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2021-2024, i da učešćem u ovom vidu integracije, država pokazuje sposobnost da napravi iskorak ka zajedničkom tržištu EU.

„Kao jedina država kandidat za članstvo sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima i država sa stoprocentnom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom, želimo biti prepoznati kao partner od povjerenja Brisela i država članica, kao adresa za koju evropske vrijednosti i članstvo nemaju alternativu”, rekao je Mašković.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je posvećenost pokazala i u izazovnom trenutku za cijelu Evropu punom usklađenošću sa sankcijama uvedenim Rusiji od EU, usljed agresije prema Ukrajini.

“Mašković je istakao posvećenost i predanost Crne Gore u ispunjenju obaveza u poglavljima koja čine unutrašnje tržište, čija funkcionalnost predstavlja odraz održive i „zeleno“ orijentisane ekonomije”, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao, to će pomoći Crnoj Gori da dobije priliku da „sjedi za stolom“ sa državama članicama u oblastima gdje je postignuta dobra legislativna usklađenost koju prati uspješno sprovođenje pravnog okvira u skladu sa evropskom praksom.

Direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Jasna Vujović, poručila je da je Crna Gora je u periodu od prethodnog sastanka, juna prošle godine, pokazala veliku posvećenost u ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja EU.

Ona je dodala da je posebna pažnja posvećena ispunjavanju završnih mjerila i ispunjavanju preporuka iz prošlogodišnjeg izvještaja EK o Crnoj Gori.

„Pored usklađivanja sa zakonodavstvom EU, intenzivno se radilo na strateškom okviru, implementaciji zakonodavstva, jačanju administrativnih kapaciteta, podizanju svijesti javnosti u oblastima koje pokriva ovaj Pododbor“, kazala je Vujović.

Ona je, kako se navodi, podsjetila da su u prethodnom periodu usvojeni važni zakoni iz oblasti koje su predmet ovog Pododbrora, i koji su za dobrobit građana, kao što su oni iz oblasti bankarskih i finansijskih usluga za bolju kontrolu naknada i pristup platnim uslugama i karticama.

