Crna Gora najkonkurentnija po cijeni peleta u regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, ograničavajući prodajnu cijenu peleta na 269 EUR po toni, a da kod trgovaca ona može biti maksimalno 320 EUR, daleko najkonkurentnija u odnosu na zemlje u regionu, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

„Resorna ministarstva poljoprivrede i ekonomskog razvoja su u saradnji sa proizvođačima peleta donijela odluku da ograniče prodajnu cijenu peleta na 269 EUR, a da kod trgovaca ona može biti maksimalno 320 EUR po toni. Svuda oko nas ta cijena varira od 450 do 480 EUR ili preko. Da ne pričam o zemljama Evropske unije (EU) gdje to ide do 500 i 600 EUR po toni“, kazao je Đurović na događaju na kojem je potpisan sporazum o saradnji sa trgovačkim kompanijama.

On je rekao da se nada da će mjera koja podrazumijeva ograničavanje cijene peleta biti usvojena danas na sjednici Vlade.

Đurović se zahvalio proizvođačima peleta sa kojima je postignut dogovor da se prema domaćem tržištu nastupi sa takvim cijenama.

„Oni su se obavezali da će obezbijediti određene količine. Mi smo precizirali da 15 odsto proizvodnje mora biti namijenjeno crnogorskom tržištu, a ostatak mogu da izvezu, jer oni mnogo više proizvode nego što su potrebe Crne Gore, pa samim tim imaju pojačan izvozni kapacitet“, objasnio je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS