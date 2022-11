Crna Gora na vrhu liste destinacija koje posjećuju turisti iz Velike Britanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, prema podacima Svjetske turističke organizacije (UNWTO), u prvoj polovini ove godine bila na prvom mjestu na listi destinacija koje posjećuju turisti iz Velike Britanije, saopštio je konsultant i ekspert iz oblasti turizma, Robert Dee.

On je na radionici pod nazivom Trendovi putovanja na tržištima engleskog govornog područja, koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO), kazao da u Crnoj Gori svuda vidi potencijal.

„To je jedna od onih fantastičnih destinacija koje su male, ali sadržajne. Imate fantastične plaže, nevjerovatne planinske pejzaže, vaše primorje je sjajno, posebno Bokokotorski zaliv. Na sjeveru imate nacionalne parkove, Durmitor i dolinu Tare. Zaista, nevjerovatni predjeli sa odličnom ponudom. Vaša kultura i istorija su jedinstvene“, poručio je Dee.

On je, kako su saopštili iz NTO-a, kazao da se u svemu tome ističu Cetinje i Kotor, sa svojim UNESCO nasljeđem.

„Zaiste nudite mnogo toga za turiste koji dolaze iz Velike Britanije, a koji vole da uživaju i istražuju. Turisti iz Velike Britanije rado posjećuju vaše primorje. Čuli su za Herceg Novi, Kotor, Tivat, rado odmaraju tamo, kao i u Budvi, koja je dobro poznata domaćim turoperatorima i koju svrstavaju u svoje itinerere“, poručio je Dee

NTO je radionicu organizovala imajući u vidu značaj tržišta Velike Britanije za crnogorski turizam, kao i rastuće trendove kada je u pitanju turistička posjeta sa tog, ali i sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država (SAD), a sve u cilju edukacije prvenstveno turističke privrede.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, je saopštila da tržište Velike Britanije predstavlja tradicionalno važno tržište sa ogromnim potencijalom za crnogorski turizam, što je pokazala i ova ljetnja turistička sezona tokom koje je, do kraja avgusta, zabilježen dolazak oko 52 hiljade britanskih turista koji su ostvarili oko 270 hiljade noćenja, što je oko četiri puta više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Ona je dodala da se i kod tržišta SAD-a bilježe odlični rezultati i da je Crna Gora ove godine imala dvostruko više turista u odnosu na prethodnu.

„Upravo, rukovođeni ovim rezultatima, u NTO-u smo intezivirali promociju na ovim tržištima i organizovali radionicu kako bismo upoznali turističku privredu i lokalne turističke organizacije sa trendovima i spremno odgovorili zahtijevima ovih tržišta u narednoj i sezonama koje dolaze“, kazala je Tripković Marković.

Dee je dugi niz godina bio na visokim pozicijama u turističkoj industriji, u renomiranim kompanijama kao što su Radisson Hotels, Independent Coach Travel i Evropska turistička asocijacija ETOA.

Dee će tokom boravka u destinaciji imati priliku da uživa u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Baru, Kolašinu, Žabljaku i vinskom podrumu Šipčanik, gdje će degustirati kvalitetna crnogorska vina.

Takođe, planiran je obilazak Crnog jezera i kanjona rijeke Tare, kao i poznatih turističkih lokaliteta na primorju.

Podršku organizaciji ove studijske posjete dali su i lokalne turističke organizacije Kotora i Bara, hoteli Blue Kotor Bay, Bianca Resort and Spa, One and Only Portonovi, Regent Porto Montenegro i Plantaže.

