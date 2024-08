Crna Gora na stranicama prestižnog njemačkog magazina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora našla se na stranicama prestižnog njemačkog magazina Merian, kao jedna od najuzbudljivijih destinacija u Evropi, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

„U prestižnom njemačkom lifestyle magazinu Merian, objavljen je članak o Crnoj Gori na 12 stranica, kao rezultat posjete freelance novinara Floriana Sanktjohansera“, navodi se u saopštenju.

Ova posjeta, koju je organizovala NTO, realizovana je od 6. do 13. aprila ove godine.

Merian, magazin koji je sinonim za inspirativne priče o luksuznim destinacijama i privlači pažnju visokoplatežnih čitalaca, izlazi pet puta godišnje, a svako izdanje se štampa u tiražu od 50 hiljada primjeraka.

„Utisci i iskustva njemačkog novinara zabilježeni su na stranicama ovog prestižnog magazina, te predstavljaju izuzetnu promociju za Crnu Goru“, rekli su iz NTO.

Putovanje je obuhvatilo posjete brojnim značajnim lokalitetima, uključujući stare gradove Ulcinja, Bara, Kotora i Budve, obilazak Solane, Ade Bojane, Cetinja, Luštice, tvrđave Mamula, Tivta, Kotora i Herceg Novog.

Članak počinje naslovom Nebeska Crna Gora, ističući vrhunska odmarališta, impresivnu arhitekturu i bogatu istoriju naše zemlje.

U tekstu, Sanktjohanser opisuje kako se Crna Gora u proteklih nekoliko godina transformisala u jednu od najuzbudljivijih destinacija u Evropi.

„Najljepši grad u cijeloj zemlji je Kotor, svjetska baština u najdramatičnijem dijelu Boke. Ko rano ustane, može u miru prošetati uskim ulicama, pored brojnih palata, pravoslavnih crkava i katoličke katedrale. Opčinjen Bokokotorskim zalivom, Lord Bajron je jednom napisao U trenutku postanka planete, najljepše spajanje zemlje i mora dogodilo se na crnogorskoj obali”, piše u tekstu.

Kako bi se sagledala cijela ljepota ovog područja sa visine, novinar preporučuje posjetu tvrđavi San Đovani, ili vožnju žičarom koja za 11 minuta vodi na Lovćen.

„Samo je kratka vožnja kroz strme serpentine do najsvetijeg vrha zemlje, gdje u monumentalnom mauzoleju počiva Petar II Petrović Njegoš. Sa zaobljene platforme iza mauzoleja, pogled pada na Skadarsko jezero, planine, i naravno Cetinje, gdje posjetioci mogu uživati u šetnji, prolazeći pored Biljarde, Dvorca kralja Nikole, Nacionalnog muzeja i prvog pozorišta u zemlji“, navodi se u članku.

U tekstu se takođe nalaze preporuke za obilazak turističkih lokaliteta, restorana i smještaja, zajedno sa smjernicama i informacijama koje vode na relevantne veb stranice.

Osim članka, u organizaciji magazina Merian realizovan je i podcast sa novinarom, u kojem je govorio o svom doživljaju turističke ponude destinacije, kao i o preporukama koje se tiču smještaja, aktivnosti i gastro ponude.

Podcast se nalazi na linku https://www.merian.de/europa/montenegro/podcast-reise

