Crna Gora na naslovnici francuskog magazina GEO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prirodne ljepote i bogata kulturno istorijska baština Crne Gore predstavljeni su u jednom od najčitanijih turističkih magazina u Francuskoj, GEO, kao rezultat studijske posjete francuskog novinara koju je podržala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

„Na 30 stranica i naslovnici jednog od najčitanijih turističkih magazina na tržištu Francuske, GEO, koji broji preko milion čitalaca na mjesečnom nivou, Crna Gora se ističe kao destinacija koja ima raznovrsnu ponudu“, navodi se u saopštenju NTO.

Od obale Jadranskog mora i srednjovjekovnih gradova Bokokotorskog zaliva, preko netaknutih planinskih pejzaža i avanturističkih aktivnosti na sjeveru, do istorijskog šarma Cetinja, Crna Gora je predstavljena kao zemlja koja ima mnogo toga da ponudi svojim posjetiocima.

U članku je opisana jedinstvena crnogorska obala i kristalno čisto more, kao i primorska mjesta poput Kotora, Tivta i Herceg Novog koji nude savršenu kombinaciju istorijskog nasljeđa, modernih sadržaja i prirodnih ljepota.

„Bokokotorski zaliv, poznat po svojim srednjovjekovnim gradovima, veličanstvenim crkvama i impresivnim starim zidinama, smatra se jednim od najljepših zaliva na svijetu. Ne čudi što ovaj bajkoviti zaliv privlači toliki broj posjetilaca iz svih krajeva svijeta, koji dolaze da bi uživali u njegovim čarima i otkrili sve tajne koje skriva“, navodi se u članku.

Navodi se da sjeverni dio Crne Gore odlikuje se svojim netaknutim planinskim pejzažima i bogatom prirodom. Nacionalni parkovi, poput Durmitora, pružaju posjetiocima priliku za avanturističke aktivnosti kao što su planinarenje, skijanje i rafting.

„Nacionalni park Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a, sa svojim vrhovima, kanjonima i ledničkim jezerima, oduzima dah svakome ko ga posjeti. Gradovi poput Žabljaka nude autentičan planinski ambijent i gostoprimstvo, dok rijeka Tara, sa svojim spektakularnim kanjonom, nudi avanturističke aktivnosti na vodi“, dodaje se u tekstu.

Posebno mjesto u članku zauzima Cetinje, grad za koji piše da očarava posjetioce bogatom istorijom i kulturnim znamenitostima.

„Cetinje, Prijestonica Crne Gore, očarava posjetioce svojom bogatom istorijom i kulturnim znamenitostima. Smješten u podnožju planine Lovćen, Cetinje je dom brojnih muzeja, manastira i kraljevskih rezidencija. Njegove uske ulice i tradicionalne kuće odišu šarmom prošlih vremena, dok Nacionalni muzej Crne Gore čuva važne artefakte koji svjedoče o bogatoj istoriji i kulturnom nasljeđu zemlje“, piše u tekstu.

Očekuje se da će promovisanje Crne Gore kao turističke destinacije u ovom prestižnom francuskom mediju, unaprijediti imidž naše zemlje i privući turiste da posjete Crnu Goru.

Pored NTO-a, podršku u organizaciji ove studijske posjete dale su i lokalne turističke organizacije Cetinja, Žabljaka i Kotora.

