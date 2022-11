Crna Gora jedna od rijetkih država koja nije povećavala cijenu struje

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori se, tokom aktuelne energetske krize na globalnom nivou, nije povećavala cijena električne energije, što državu čini jednom od rijetkih evropskih koje nijesu pribjegavale prebacivanju tereta krize na domaćinstva i privredu, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On se sastao danas u Nikšiću, u sjedištu Elektoprivrede (EPCG), sa predsjednikom Odbora direktora, Milutinom Đukanovićem, izvršnim direktorom, Nikolom Rovčaninom i ostalim članovima Odbora direktora i menadžmenta gdje je istakao značaj koji EPCG ima za sveukupni razvoj Crne Gore.

Abazović je kazao da je Vlada spremna da podrži sve projekte u oblasti energetike, jer je električna energija proizvod koji je veoma tražen i ima svoju budućnost.

“U Crnoj Gori se, tokom aktuelne energetske krize na globalnom nivou, nije povećavala cijena električne energije, što nas čini jednom od rijetkih evropskih država koje nijesu pribjegavale prebacivanju tereta krize na domaćinstva i privredu. Svi zajedno mislimo na građane i tu smo zbog njih”, rekao je Abazović.

On je čestitao rukovodstvu EPCG na respektabilnim rezultatima postignutim u izuzetno teškim globalnim okolnostima kada je energetska kriza u fokusu svjetske javnosti. On je naveo da strategija Vlade za energetski sektor ide u pravcu postizanja kratkoročne stabilnosti, ali i pokretanja novih projekata, diverzifikacije energetskog sistema i izgradnje novih malih i velikih objekata.

Đukanović je potencirao činjenicu prema kojoj je kompanija zaštitila građane i privredu time što je električnu energiju prodavala po cijeni od 50 EUR po megavat satu (MWh), čak i u periodima kada je kupovna cijena na berzi prelazila 800 EUR/MWh, čime su građani, samo za prvih devet mjeseci, uštedjeli 650 miliona EUR.

„Na uvoz smo, tradicionalno, usmjereni u drugom i trećem kvartalu, budući da je struktura naših proizvodnih objekata takva da, nakon 40 godina od izgradnje posljednjeg pogona, i dalje zavisimo od hidrologije, a deficitarni smo tokom mjeseci sa najvećim brojem sunčanih sati“, rekao je Đukanović.

On je naveo da je tako nešto nedopustivo, pa su, pokretanjem projekta Solari 3000+ i 500+, kojim se, po principu „proizvodi tamo gdje trošiš“, valorizuje solarni potencijal – najavili veliki investicioni ciklus, koji njihovu kompaniju i cijeli energetski sektor treba da učini stubom privrednog razvoja.

„U tom smislu, drago nam je da postoji razumijevanje između Vlade i EPCG, a očekujemo da procedure za dobijanje dozvola u budućnosti budu mnogo jednostavnije, jer od toga zavisi i dinamika sprovođenja energetske tranzicije“, kazao je Đukanović.

Rovčanin je predstavio rezultate rada u minulom periodu, akcentujući rekordne rezultate i razvojne projekte.

„Ponosni smo na činjenicu da smo u prošloj godini ostvarili više rekorda: najveći neto profit, rekordne rezultate u domenu proizvodnje, najveći stepen naplate, a sve to u jeku energetske krize, koju građani nijesu ni osjetili, jer su sačuvali politiku popusta za redovne platiše i socijalno osjetljive kategorije”, rekao je Rovčanin.

On je naveo da su, s tim u vezi, u Pljevljima, na primjer, pokrenuli projekte ekološke rekonstrukcije TE i toplifikacije grada, a uspostavljen je i poseban popust za domaćinstva tokom grejne sezone.

Na sastanku su glavni finansijski direktor Miro Vračar i izvršni rukovodioci FC Proizvodnja Bojan Đordan i Direkcije za razvoj i investicije Ivan Mrvaljević predstavili pregled energetsko-finansijske situacije u zemlji, odnosno investicionih projekata EPCG, a menadžer projekta Solari 3000+ i 500+ Željko Pekić upoznao je premijera sa ostvarenim rezultatima na tom planu.

On je naveo da je, pored već ugrađenih pet MW na preko 800 objekata, naročito značajna činjenica da je adekvatnu obuku i radno iskustvo steklo mnogo montera, što predstavlja veliki benefit kako za našu kompaniju, tako i za privredu u cjelini.

Opšti zaključak je da EPCG snosi glavni teret energetske krize i da, suočena sa činjenicom da previše zavisi od hidroloških prilika, svoje buduće projekte mora, uz podrazumijevanu podršku države u pogledu pojednostavljivanja administrativnih procedura, usmjeravati tako da, djelujući u skladu sa posvećenošću investiranja u obnovljive izvore energije, što više iskoristi potencijale kojima naša zemlja raspolaže.

