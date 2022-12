Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima najbolji ukupni rezultat u Energetskoj zajednici, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Resorni ministar, Ervin Ibrahimović, kazao je da je sa zadovoljstvom ispratio dobre vijesti koje je objavio Sekretarijat Energetske zajednice u svom godišnjem izvještaju o implementaciji, u kojem prati usklađivanje sa svojim pravnim tekovinama i rezultate koje je država ostvarila.

“Oni su pokazali da Crna Gora ima najbolji ukupni rezultat u Energetskoj zajednici, 69 procenata”, rekao je Ibrahimović nakon objaviljivanja izvještaja.

On je naveo da je, nakon intenzivne komunikacije i saradnje kolega i zaposlenih u Ministarstvu sa predstavnicima i zvaničnicima Energetske zajednice, a uprkos izazovnom trenutku kako na globalnom nivou, tako i u regionalnim i nacionalnim okvirima, ovo vijest koja uliva optimizam i pokazuje kako Crna Gora može i treba da sarađuje sa međunarodnom zajednicom.

“Ovom prilikom želim svima da čestitam na dobrim rezultatima rada”, naglasio je Ibrahimović.

Godišnji izvještaj o implementaciji za ovu godinu, u kojem Energetska zajednica prati usklađivanje sa svojim pravnim tekovinama, objavljen je pred sastanak Ministarskog savjeta koji se održava danas u Beču.

“Kada su u pitanju ostali segmenti, još jedan pozitivan podatak je da je Sjeverna Makedonija u implementaciji propisa o električnoj energiji kumulativno dostigla najviši nivo – 85 odsto. Slijedi Crna Gora, sa 82 procenta, ali je naša država istovremeno najuspješnija u oblasti održivosti, na 74 odsto”, zaključuje se u saopštenju.

