Crna Gora idealna destinacija za poslovna putovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO) je turističku ponudu Crne Gore predstavio na sajmu IBTM World, koji je počeo u Barseloni u utorak.

Tokom sajma, koji traje do sjutra, predstavnici Crnogorskog kongresnog biroa NTO održali su brojne prezentacije na kojima je predstavljena ponuda destinacije, ali i više desetina sastanaka sa donosiocima odluka u MICE industriji sa tržišta Centralne i Zapadne Evrope, kao i Dalekog istoka.

Saradnica direktora La Franco European Image, Laurence Lacroix-Khémis, kazala je da je Crna Gora zanimljivo tržište za tržište Francuske kada govorimo o MICE turizmu.

„Imate odlične kapacitete, te možete organizovati i velike događaje, sa odličnim odnosom cijene i kvaliteta. Predivni pejzaži i priroda, a trenutno dobra stvar je to što ste relativno nova destinacija u ovom segmentu turizma, te imate i taj faktor iznenađenja. Imate odlične hotele, dobru klimu i što je najbitnije odlučni ste u pravcu razvijanja u segmentu poslovnih putovanja, te dobri domaćini za naše turiste“, navela je Khémis.

Regionalna menadžerka M&I Forum, Charo Mérida, poručila je da je izuzetno zadovoljna ponudom Crne Gore, te da se uspješno pozicionira kao MICE destinacija.

„Sljedeće godine ćemo organizovati event M&I u Porto Montenegro i veoma smo uzbuđeni jer dugo nijesmo imali ovakav događaj. Želimo da napravimo nešto za tržište koje je specijalizovano u segmentu MICE turizma. Među brojnim zemljama izabrali smo baš Crnu Goru jer mislimo da je idealno mjesto za ovakvu vrstu događaja. Jedva čekamo da dođemo kod vas i sarađujemo“, rekla je Mérida.

Na sajmu se i ove godine tokom tri dana dešavanja organizuju predavanja svjetski priznatih MICE profesionalaca, koji su predstavili nove trendove iz ove oblasti.

Predstavnik NTO, Andri Stanović poručio je da je ovaj vid turizma od izuzetnog značaja za dalji razvoj naše destinacije.

„Putovanja iz ove oblasti realizuju se u periodu vansezone što značajno može uticati na smanjenje sezonalnosti, a prema sprovedenim međunarodnim istraživanjima gost na poslovnom putovanju generiše četiri do šet puta više prihoda za destinaciju u odnosu na turistu na odmoru, a turisti se nakon poslovnih putovanja mogu zainteresovati dodatno za destinaciju i doći i u privatnom aranžmanu“, kazao je Stanović.

On se osvrnuo i na trendove u MICE segmentu za narednu godinu, odnosno povratak sastanaka uživo, sve značajnija održivost destinacije za organizatore MICE događaja, ali i kreiranje okruženja koje je orijentisano na diverzitet, jednakost i inkluziju u socijalnom smislu. Još jedan od trendova je i to da će potrošnja na ovim putovanjima biti povećana, ali i da će ulaganja biti veća usljed povećanja cijena na globalnom nivou.

Direktor finansija i suosnivač agencije Gold Travel, Edin Hajdarpašić, kazao je da je sajam u Barseloni jako posjećen, što nas kao turističku privredu posebno raduje, jer znamo koliko je MICE segment bitan za Crnu Goru iz razloga što imamo dosta toga da ponudimo.

„Siguran sam da ćemo svi moći da ostvarimo dobre kontakte kako bi promovisali Crnu Goru u najljepšem svijetlu i da ćemo nakon ovog sajma imati višestruke benefite“, saopštio je Hajdarpašić.

Privreda je izuzetno zadovoljna ovogodišnjim sajmom, a iz hotelske grupacije Karisma su poručili da očekuju da će ovi sastanci rezultirati uspješnom saradnjom u narednom periodu.

„Već godinama učestvujemo na ovom sajmu i vrlo smo zadovoljni sa održanim sastancima. Svi su bili odlično pripremljeni i upoznati sa našom destinacijom, tako da očekujemo benefite od ovog sajma“, kazao je menadžer hotelske grupacije Karisma, Đorđe Pejović.

Na štandu Crnogorskog kongresnog biroa NTO ponudu su predstavile lokalne turističke organizacije Kotora, Budve i Bara, hotelska grupacija Montenegro Stars, hoteli Lazure Hotel & Marina, Azul Beach Resort Montenegro by Karisma, Blue Kotor Bay Premium Spa Resort, The Chedi Luštica Bay, rizort Portonovi, kao i turističke agencije Gold Travel, Explorer DMC, Montenegro in Style, Luminalis i Montenegro Tourist Service DMC.

