Crna Gora će biti domaćin DRV fvw Destination Forum-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) biće domaćin DRV fvw Destination Forum-u, koji će se održati u Crnoj Gori u periodu od 27. maja do 1. juna.

Iz NTO-a je saopšteno da Njemačko udruženje turoperatora i turističkih agencija /Deutsche ReiseVerband/ (DRV) i fvw, vodeći poslovni magazin u Njemačkoj za industriju putovanja i turizma, zajednički organizuju ovaj forum u kontinuitetu već deset godina.

„Ovaj prestižni događaj okuplja ključne donosioce odluka njemačke turističke industrije, te ima ogroman potencijal za unapređenje turističkog sektora u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Na forumu se očekuje učešće oko 60 pažljivo selektovanih predstavnika njemačkih turoperatora, turističkih agencija, avio-kompanija, predstavnika Njemačkog turističkog udruženja i medija koji će tokom tri dana boravka imati priliku da se putem nekoliko različitih tura upoznaju sa turističkom ponudom u svim regionima Crne Gore.

„Poseban fokus će biti na promociji potencijala sjevera, kao i na predstavljanju Crne Gore kao destinacije koja nudi raznovrsna iskustva tokom svih godišnjih doba. Nakon obilaska destinacije, NTO će organizovati panel diskusije i poslovnu radionicu u cilju razmjene iskustava u oblasti turizma i umrežavanja sa turističkom privredom Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Ciljevi Destination Forum-a su podizanje svijesti o Crnoj Gori kao atraktivnoj turističkoj destinaciji na tržištu Njemačke, bolja prodaja destinacije od turoperatora sa tog tržišta, kao i promocija destinacije u vodećem poslovnom mediju za turizam i putovanja Njemačke.

„Forum, sa preko tri hiljade članova DRV-a i preko 120 hiljada čitalaca fvw-a, ne samo da pruža platformu za razmjenu ideja i umrežavanje s ključnim akterima u turističkoj industriji, već stvara priliku za promociju Crne Gore kao cjelogodišnje turističke destinacije na njemačkom tržištu.

