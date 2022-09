Ćorović: Abazović pokušava da se sakrije iza MKI

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović pokušava da se sakrije iza Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) u jednom problematičnom poslu, kazao je potpredsjednik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović.

On je rekao da je, tokom sjednice Vlade i obraćanja medijima, Abazović pokušao na politički krajnje neprimjeren način da ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića nacrta kao problem u realizaciji kupovine sopstvenih akcija Elektroprivrede (EPCG) od države, da bi se nakon toga realizovala kupovina Željezare od EPCG.

Ćorović je naveo da je i radnicima Željezare i cjelokupnoj javnosti jasno da Abazović pokušava da se sakrije iza MKI u problematičnom poslu, počev od ideje da država otkupi sopstvene akcija od kompanije čiji je vlasnik sa stoprocentnim pravom odlučivanja.

“Do ideje da preko EPCG, koja se, kako je premijer rekao tokom prošle sjednice Vlade, nalazi u dubiozi, u energetski najneizvjesnijem i najkompleksnijem trenutku za Crnu Goru u proteklih nekoliko decenija, kupi kompaniju koja godinama ima problema u poslovanju i iz kojeg se povlači privatni investitor”, kaže se u saopštenju.

Ćorović je rekao da pritom javnosti i Vladi niko do sada nije predstavio biznis plan, bilo kakvu analizu stanja u Željezari, cost-benefit, ili neku drugu analizu.

On je istakao da je zato Abazoviću veoma važno da nađe krivca za ono što je obećao radnicima nikšićke Željezare, a što će, kako je naveo, njih, EPCG, cijeli energetski sektor u Crnoj Gori, budžet i građane uvesti u još dublju dubiozu u susret socijalno veoma teškoj zimi.

Ćorović je kazao da Abazović dobro zna da se problem radnika Željezare ne rješava na ovaj način i da ga neće riješiti na ovaj način.

“Ali zna i da će vrlo brzo biti i suštinski bivši premijer, a da će ovaj vrući krompir predati u ruke nekog budućeg premijera. Lako je pogoditi čije će tada ime prevareni radnici Željezare držati na transprentu pored onog natpisa “PREVARA”, naveo je Ćorović.

On je kazao da je Abazović svjestan i krivične odgovornosti za ono što će biti posljedica, kako je rekao, populističkog obećanja.

“Od kojeg želi samo politički profit i zato pokušava da se izvuče iz priče oko kupovine Željezare i traži političkog krivca za to”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Ćorovića, to su danas mogli u javnom prenosu sa sjednice Vlade i konferencije za novinare da vide radnici Željezare i cijela javnost u Crnoj Gori.

“Jer im je jasno rečeno da nije sigurno da će država kupiti akcije, da nije sigurno da će EPCG kupiti Željezaru i da nije sigurno da će zadržati radnike čak i ako je kupi”, naveo je Ćorović.

On je kazao da je, takođe, otvoreno pitanje zakonitosti današnjih zaključaka Vlade, jer se prodajom deset odsto akcija otvara mogućnost da bilo ko na tržištu kupi te akcije i postane vlasnik dijela jednog od strateški najznačajnijih resursa koje ima Crna Gora, posebno ako se uzme o obzir energetska kriza koja se očekuje.

“Sve ovo, uz neprimjerene kvalifikacije koje je odlazeći premijer, koji je sa nama srušio 42. Vladu, koja je pala zbog klerikalno – desničarskog političkog kursa i antievropske politike, a nakon toga uz našu podršku postao premijer, izrekao na račun Ibrahimovića pokazatelj su njegove političke nedozrelosti i nemoći, kao i neodgovornog odnosa prema državi, ličnom i tuđem dignitetu”, naveo je Ćorović.

