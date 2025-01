Cilj rješavanje potencijalnih rizika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlogom Zakona o alternativnim investicionim fondovima, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, teži se uspostaviti okvir koji omogućava rješavanje potencijalnih rizika koji bi mogli proizaći iz djelatnosti društava za upravljanje tim fondovima.

Zakonom se takođe obezbjeđuje efikasno praćenje tih rizika od Komisije za tržište kapitala, kao nadzornog organa.

“Novi Zakon o alternativnim investicionim fondovima ima za cilj da obezbijedi usklađen i strog regulatorni i nadzorni okvir za djelatnosti svih društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i alternativnih investicionih fondova koji posluju u Crnoj Gori”, navodi se u obrazloženju tog akta čiji je predlagač Vlada.

U tom smislu, nijedno društvo za upravljanje u Crnoj Gori ne bi smjelo upravljati i/ili trgovati alternativnim investicionim fondovima s profesionalnim investitorima, ako nema dozvolu za rad u skladu sa ovim zakonom.

U procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU), neophodno je i da oblast upravljanja alternativnim investicionim fondovima i funkcionisanja alternativnih investicionih fondova bude usklađena sa pravnom tekovinom Unije, odnosno odgovarajućim direktivama.

Ovaj zakon se donosi radi usklađivanja određenih pitanja iz pregovaračkog Poglavlja 9 – Finansijske usluge, sa pravnom regulativom EU.

