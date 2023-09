Cijene rasle i preko 100 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene određenih namirnica su nakon programa Evropa sad rasle i preko 100 odsto, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USCG), Srđa Keković i dodao da može doći do socijalnih nemira ako se nastavi trend poskupljenja.

On je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore (TVCG) kazao je da smo zarobljeni u sferi politike i da, ako se nastavi trend poskupljenja, može doći i do socijalnih nemira.

Keković je rekao da je USSCG više puta tražila od Vlade da se razgovara o ograničavanju marže, prenosi portal RTCG.

“Mislim da smo zarobljeni u sferi politike, gdje posljednje tri godine imamo turbulencije. Vlada nema kada da se bavi životnim pitanjima, a postoje li mehanizmi, sigurno postoje”, ocijenio je Keković.

On smatra da može doći i do socijalnih nemira ako se nastavi trend poskupljenja, što bi nas, kako kaže, vratilo korak nazad.

Keković je ocijenio i da je akcija Stop inflaciji dala određene rezultate, ali da se i sa tim stalo.

On je pozvao predstavnike Vlade da “sjednu za sto” i da se preduzmu konkretne mjere, i najavio da će USSCG početi da računa potrošačku korpu, budući da Uprava za statistiku Monstat od naredne godine prestaje sa tom praksom.

Predsjednica nevladine organizacije Banka hrane, Marina Medojević kazala je da je četvoročlanoj porodici u Crnoj Gori za mjesec potrebno i preko dvije hiljade EUR, ne računajući troškove stanovanja.

“Troškovi života su mnogo veći i nijesu u korelaciji sa onim od čega ljudi žive. Situacija je ozbiljna i nalaže jedan odgovoran odnos”, kazala je Medojević u izjavi za TVCG.

Ona je navela da država nema nove mehanizme u borbi protiv siromaštva.

“Sve je ostalo isto, ljudi žive sve teže, kupovna moć je sve manja”, dodala je Medojević.

Ona je poručila da je potrebno uvođenje socijalne penzije, kao i socijalnih stanova i samoposluga.

