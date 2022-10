Cijene nafte stabilne iznad 90 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu iznad 90 USD budući da ulagači vežu pad zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji signalizuje tijesno snabdjevanje i nagovještaje slabosti kineske ekonomije i pad cijena gasa u Evropi.

Cijena barela s rokovima isporuke u decembru bila je na londonskom tržištu nakon podne viša 30 centi nego na zatvaranju trgovine u utorak i iznosila je 90,33 USD. U utorak je zaključila trgovinu u minusu 1,59 USD.

Na američkom tržištu barelom s rokovima isporuke u decembru u srijedu se trgovalo po 34 centa višoj cijeni, od 82,41. U utorak je zaključio trgovinu u minusu 2,64 USD, prenosi Hina.

Tržišta je poljuljala informacija da bi američki predsjednik Joe Biden mogao na tržište plasirati još barela iz strateških rezervi kako bi obuzdao rast cijena uoči izbora za Kongres.

Pritisak cijenama bio je i pad veleprodajnih cijena gasa u Britaniji i Nizozemskoj u ovoj sedmici zbog blagih temperatura, punih skladišta i velikog broja tankera s tečnim prirodnim gasom (LNG).

“Izgledi za evropske cijene gasa u nadolazećim mjesecima pogoršani su, a s njima i izgledi za prelaz s gasa na naftu”, rekao je analitičar PVM-a Stephen Brennock.

Trgovce zabrinjava i stanje u kineskoj ekonomiji zbog strogih mjera suzbijanja covida 19.

Kina je ove sedmice iznenadila odgađanjem objave podataka o bruto domaćem proizvodu (BDP) u trećem tromjesečju, pa ulagači strahuju da će izvještaj pokazati slab rast aktivnosti.

Pojavili su se ipak znakovi oživljavanja kineske potražnje, pa su tako privatna rafinerija Zhejiang Petrochemical (ZPC) i državna ChemChina dobile dodatne uvozne kvote.

Podršku cijenama pruža skoro stupanje na snagu u EU embarga na rusku naftu i derivate, u decembru odnosno februaru, i smanjenje proizvodnje Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika, uključujući Rusiju, od novembra, dva miliona barela dnevno.

“Budući da se cijena na londonskom tržištu stabilizovala oko nivoa od 90 USD, a na američkom između 80 i 85 USD, morate se pitati što će zemlje OPEC+ misliti o stanju na tržištu i hoće li možda razmotriti dalje smanjenje proizvodnje”, rekao je analitičar OANDA-e Craig Erlam.

Podršku cijenama pružio je i pad zaliha sirove nafte u SAD-u u prošloj sedmici, oko 1,3 miliona barela, prema tržišnim izvorima koji se pozivaju na brojke Američkog instituta za naftu.

U odvojenom izvješću OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak koštao 92,16 USD, što znači da je pojeftinio 1,98 USD.

