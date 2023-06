Cijene nafte stabilne blizu 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak na međunarodnim tržištima ispod 76 USD budući da je zabrinutost za potražnju zbog znaka posustajanja gospodarstva bila protivteža saudijskoj najavi o smanjenju proizvodnje.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 75,78 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 71,02 USD, prenosi SEEbiz.

Na početku sedmice cijene su snažno porasle nakon što je Saudijska Arabija najavila da će u julu smanjiti proizvodnju za milion barela dnevno.

U srijedu je trgovce zaokupio pad kineskog izvoza u maju i skok zaliha goriva u Sjedinjenim Američkim Državama budući da, prema njihovom tumačenju, signaliziraju posustajanje ekonomije i slabiju potražnju. Strahovanja je dodatno raspirio nagli pad proizvođačkih cijena u kineskoj industriji.

“Pažnja će se sada ponovo preusmjeriti na krhku potražnju”, smatra Stephen Brennoc iz PVM-a.

Klizanje cijena spriječila je snažna aktivnost u indijskoj industriji u maju, koja je podstakla potrošnju goriva i podigla prodaju dizela na rekordni nivo.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak poskupio 52 centra na 76,55 USD.

