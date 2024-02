Cijene nafte stabilizovale se blizu 83 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizoval su se blizu 83 USD zbog skoka zaliha u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji je bio protivteža znacima slabijeg snabdijevanja i krizi u Crvenom moru.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 82,94 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 77,83 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta su u srijedu podstakli znaci slabijeg snabdijevanja. Barel s rokom isporuke u iduće dva mjeseca bio je znatno skuplji od onog s rokom isporuke u ljeto ili jesen.

Kočnica cijenama bio je rast zaliha u SAD-u prošle sedmice, za 7,17 miliona barela, rekli su u srijedu tržišni izvori, pozivajući se na podatke udruženja proizvođača API. Skok zaliha odražava smanjenu preradu zbog sezone održavanja rafinerija.

Investitori sada čekaju službene podatke koji bi trebalo da budu objavljeni tokom dana. I API i Ministarstvo energetike objaviće ih ove sedice dan kasnije zbog praznika.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 83 centa, na 81,99 USD.

