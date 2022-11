Cijene nafte skočile iznad 96 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 96 USD, nakon što je Kina ublažila neke mjere suzbijanja koronavirusa, podstaknuvši nadu u oporavak ekonomske aktivnosti i potražnje u najvećem svjetskom uvozniku tog energenta.

Na londonskom tržištu cijena je nakon podna bila 2,89 USD viša i iznosila je 96,56 USD. U Njujorku se barel prodavao po 3,24 USD višoj cijeni, od 89,71 USD.

Tržišta je podstakla odluka kineske Vlade o ublažavanju mjera suzbijanja covida-19, prenosi Hina.

Ublažavanje ograničenja uključuje skraćivanje karantina za bliske kontakte oboljelih i strane posjetioce na dva dana i ukidanje kazne avio-prevoznicima koji dovezu zaražene putnike.

“Prvi mali koraci prema ublažavanju propisa, koje je objavila kineska Vlada, omogućili su rast cijena, premda to nipošto, po našem mišljenju, ne predstavlja odstupanje od stroge politike nulte tolerancije prema kovidu”, napisao je Commerzbank.

Kineske vlasti ublažile su ograničenja, uprkos tome što je Šangaj zabilježio najviše novozaraženih covidom-19 od zaključavanja na početku godine.

“Osim što su odredbe o radu od kuće ograničile mobilnost i smanjile potražnju za gorivom, putovanja širom Kine još su prigušena, jer Kinezi žele da izbjegnu rizik da završe u karantinu”, napisali su u bilješci analitičari ANZ Researcha.

Poodršku cijenama pružili su i podaci o popuštanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u oktobru, što je učvrstilo nadu da će američka centralna banka ublažiti tempo podizanja kamatnih stopa.

To bi značilo veće šanse za tek blago usporavanje aktivnosti u najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Podsticaj tržištu bio je i slabiji dolar, budući da pojeftinjuje naftu za kupce s drugim valutama, što podstiče potražnju.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je u odvojenom izvještaju objavila da je barel korpe nafte njenih članica u četvrtak pojeftinio 1,9 USD, na 91,32 USD.

